晨光追擊│ 「勇者為皇」勇銳無比

一如平日的周四晨課，昨朝出跳馬甚踴躍，不乏周日參戰勇馬，摘錄如下。

「百勝威龍」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，鬆韁順走淡淡定，步輕力度充足，贏開特別爽。「快樂高球」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，大步走過力度保持，馬身喼得靚依然省鏡。

「一生好彩」助手跳兩段，雙目炯炯有神，毛色悅目立立靚，勝後持續態勇。「領航多福」戴頭罩由助手跳兩段，少許側頭不過試得規矩，步順輕快力度充裕，狀態仗比仗好。

「豐功偉績」戴頭罩由助手跳兩段，馬身脹卜卜，開步穩力度夠勁，仍贏上佳水平。「勇者為皇」戴頭罩由潘頓跳兩段，氣宇軒昂不急不搶，身壯實淨毛色烏卒卒好睇，狀態勇銳無比。

「超開心」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，神生步爽充滿朝氣，身光頸靚，佳態保持有餘。「海王」戴頭罩由奧爾民跳兩段，跑姿不算可觀，但力度好過之前，狀態略進。

「友瑩亮」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，開步夠闊有力量，馬身保持壯健，仍在勇境。「非凡豪傑」梁家俊跳兩段，戴頭罩及面箍，慣例側住頭走，墜手暗火湧現，馬身喼得靚，狀態上落不大。

「精算特殊」神態回旺

「精算特殊」戴頭罩由助手草地跳兩段，有番急勁感，神態回旺有點起色。

「哈羅威」戴頭罩由布浩榮跳兩段，不再亂轉腳，火力未減半分，打仔馬長期勇銳。「太陽勇士」戴頭罩由助手跳一段，一貫急口搶走暗力鎖實，未見低落。「精算特殊」戴頭罩由助手草地跳兩段，有番急勁感，神態回旺有點起色。

「實力加」戴頭罩由奧爾民跳三段，豎尾從容走過，細馬肌肉結實毛色潤澤，狀態不俗。「閃耀天河」戴頭罩由周俊樂跳兩段，悠然自得精神爽利，馬身輕力度貫注，保持勇健。

「凱旋王者」梁家俊跳兩段，戴頭罩及面箍，場地關係出步略高，惟勁度不弱饒具朝氣。「勁進駒」戴頭罩由希威森跳兩段，神態活潑火氣依然好，馬身夠實淨，狀態上落不大。

「綠色最威」戴頭罩由希威森拍「維港智能」、「步風雷」草閘跳兩段；前駒大半程走第二位置，最後一百米退居最後再追上，反應不錯已上力。

兆文