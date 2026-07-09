內圈捕影│「睿盛人生」佳態洋溢

大多參戰馬昨朝都到內圈出試，精彩鏡頭一個接一個，現報導如下。

「鐵甲驌龍」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，雙目炯炯有神，充滿朝氣上佳水準。「禾道豐」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，毛色靚馬身壯，有進無退弗到漏油。

「睿盛人生」黃智弘踱兩圈，氣宇軒昂試得淡定，力度充足馬身壯健，毛色油潤生光，更勝前時佳態洋溢。「戀愛狂」助手踱一圈，一向有點急口，但接受操控，身靚力充足，毛色油潤悅目，不遜贏馬時候。

「大勇勝」助手踱一圈，比前收斂好多，全程試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身收靚極速入局。「精算特殊」助手踱一圈，大大步走過，表現活躍且神色無咁淡，步順爽勁力度不弱，久沉馬有轉機。

「嘉應駿馬」助手踱兩圈，無時無刻想搶住，心火旺盛但無汗濕，馬身靚神態軒昂，新勝氣勢正盛。「實力加」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若呈現朝氣，身壯實淨力度充足，一直見好觀感甚佳。

超開心貫注力足

「超開心」馬身扎實毛色悅目，依然省鏡未見低落。

「超開心」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身扎實毛色悅目，依然省鏡未見低落。

謝鋒