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晨光追擊│「閃電小子」有進無退

晨操動態
更新時間：01:15 2026-07-09 HKT
發佈時間：01:15 2026-07-09 HKT

昨朝出跳的參戰馬尚算不少，當中不乏弗馬及精彩鏡頭，現將操練報導過程如下。

「開心勇駒」戴頭罩由希威森跳兩段，含枚俯首，落腳穩力貫注，神采奕奕，佳態保持有餘。「閃電小子」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，步爽渾身是勁，馬身壯得很，有進無退。

「火焰閃爍」戴頭罩由霍宏聲跳一段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神色甚佳長期呈勇。「綠野飛馳」戴眼罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火力比前再增強。

「籐王駒」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，試來不徐不疾，收斂神情專注，身色皆對辦，觀感勝前。「渡月橋」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，神態回復活躍，灰馬身扎實，狀態大有轉機。

「金快飛飛」田泰安拍「摯友勝」跳兩段，戴頭罩及鼻箍，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目，近況出色氣勢正盛。「手機錶能」何澤堯跳兩段，步幅開得好闊，而且唔再拙笨，力度明顯提升，上火上力。

偵探傳奇火力俱備

「偵探傳奇」毛色悅目身脹卜卜，贏開份外醒神。
「偵探傳奇」毛色悅目身脹卜卜，贏開份外醒神。

「偵探傳奇」戴眼罩由田泰安跳兩段，神態專注火力俱備，毛色悅目身脹卜卜，贏開份外醒神。「北斗福星」戴眼罩由助手跳兩段，落腳整齊有力，馬身更見實淨，淡定唔急，進度理想。

「連連好運」戴頭罩由助手跳兩段，帶點均速但過步暢順，火力持續提升，大舊飯唔再重身。「錶之極光」戴頭罩由何澤堯跳兩段，跑姿一向唔好睇，論態保持得好，勁度甚充裕，神態軒昂。

「堅闖」副練拍「花果猴王」鍾易禮泥閘跳兩段，前駒戴頭罩，墜手起勁暗火湧現，身壯色潤外觀亦省鏡，轉倉操足準備就緒，後駒戴眼罩，大步順走力度唔錯，皮光肉滑馬身札扎實，饒具好感。

兆文

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