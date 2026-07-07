內圈捕影│「千杯」充滿活力

大多戰駒今朝均到內圈加課，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個。

「千杯」鍾易禮踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，能力平凡但狀態弗。「川河帥駒」黃智弘踱兩圈，試來精神爽利，神情專注目光如炬，步順輕快有彈力，馬身壯外觀又靚。

「福進」助手踱兩圈，一貫神態活潑，全程小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，展垷朝氣論態出色。「焦點」助手踱一圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又夠薄皮，毫無疲態勇況依然。

「馬馳登」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，全程試來從容不迫，情緒有顯著改善，操足大有進展。「競駿非凡」助手踱一圈，神情專注汗濕唔多，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，不遜贏馬時候。

「領航君子」助手踱一圈，步密密輕鬆完成，步順有力神色暢旺，肌肉結實毛色潤澤，仍在上佳水準。「浪漫戰神」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，細馬身扎實現線條，勇況保持有餘。

首駿落腳輕巧

「首駿」目光銳利朝氣勃勃，持續態勇精力充沛。

「電源之駒」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，身靚皮光玉滑，未見低落老而彌堅。「首駿」助手踱一圈，目光銳利朝氣勃勃，跑姿順暢落腳輕巧，馬身喼得靚無疲態，持續態勇精力充沛。

謝鋒