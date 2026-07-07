Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「千杯」充滿活力

晨操動態
更新時間：15:30 2026-07-07 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-07 HKT

大多戰駒今朝均到內圈加課，勇馬甚多，精彩鏡頭一個接一個。

「千杯」鍾易禮踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，能力平凡但狀態弗。「川河帥駒」黃智弘踱兩圈，試來精神爽利，神情專注目光如炬，步順輕快有彈力，馬身壯外觀又靚。

「福進」助手踱兩圈，一貫神態活潑，全程小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，展垷朝氣論態出色。「焦點」助手踱一圈，全程躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又夠薄皮，毫無疲態勇況依然。

「馬馳登」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，全程試來從容不迫，情緒有顯著改善，操足大有進展。「競駿非凡」助手踱一圈，神情專注汗濕唔多，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，不遜贏馬時候。

「領航君子」助手踱一圈，步密密輕鬆完成，步順有力神色暢旺，肌肉結實毛色潤澤，仍在上佳水準。「浪漫戰神」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，細馬身扎實現線條，勇況保持有餘。

首駿落腳輕巧

「首駿」目光銳利朝氣勃勃，持續態勇精力充沛。
「首駿」目光銳利朝氣勃勃，持續態勇精力充沛。

「電源之駒」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，身靚皮光玉滑，未見低落老而彌堅。「首駿」助手踱一圈，目光銳利朝氣勃勃，跑姿順暢落腳輕巧，馬身喼得靚無疲態，持續態勇精力充沛。

謝鋒

最Hit
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
64歲父被炒失業 21歲公屋女大生求助被誘做PTGF 爸因「一原因」拒做保安嫌丟架｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約 房署有回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
細細粒41歲迎初戀 《東周刊》獨家直擊陳嘉佳揸法拉利拍拖 與小鮮肉男友全程普通話對談
即時娛樂
7小時前
星島申訴王 | 港車北上回港帶煙被罰$5700 港男親述中伏位警世：司機不享19支香煙豁免
星島申訴王 | 港車北上帶煙回港被罰$5700 港男發帖警世：司機不享攜帶19支香煙豁免
申訴熱話
7小時前
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
00:36
世界盃2026｜比利時4:1淘汰美國入8強 特朗普出招讓巴洛根落場亦無用
足球世界
6小時前
00:42
《五個小孩的校長》「嘉嘉」變IB狀元 前童星傅舜盈成高材生 目標赴澳洲讀獸醫
影視圈
18小時前
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
謝賢混血孫仔罕露正面樣 謝婷婷加拿大一家四口自駕遊 7歲大女遇媽媽「差別待遇」？
影視圈
5小時前
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士
影視圈
6小時前
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
周星馳《功夫女足》7月11日全國上映 夢幻陣容曝光 劉嘉玲蔡思貝佐藤健有份參演
影視圈
2026-07-06 14:00 HKT
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
滿分女外傭驚爆雙面生活 偷著男僱主衣服「做一事」 苦主崩潰想炒 老婆竟反常護航？｜Juicy叮
時事熱話
23小時前