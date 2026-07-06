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沙田早晨│「電源之駒」阿廖又親試

晨操動態
更新時間：19:30 2026-07-06 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-06 HKT

雖然落後方嘉柏仍有六場之多，爭冠機會不高，然而廖康銘並未放軟手腳，今次派五駒上陣全部有備而來，正如「電源之駒」最近參與試閘，備戰手法同上次一模一樣，甚至今朝試跑亦似曾相識，因為由阿廖親身主持試跑，睇番上次賽前試跑一課，原來同樣由阿廖親試。

蹺妙阿游跟出入有計

「蹺妙」今朝到大圈出跳，不論課前課後游達榮都現身機坪。
「蹺妙」今朝到大圈出跳，不論課前課後游達榮都現身機坪。

講開季尾猛人，不得不提游達榮，六月份豪取六W，目前取得三十五場，比上季三十六場只差一W，今戰游廄馬中最要留意「蹺妙」，一來今朝到大圈出跳，不論課前課後阿游都現身機坪，二來此駒同父馬匹大多擅跑谷草，而來到今仗，牠終於首度到谷草作賽。

快搏賀賢肉緊出露台

今朝「快搏」出試時，原本在室內的賀賢走出露台督操。
今朝「快搏」出試時，原本在室內的賀賢走出露台督操。

「快搏」四次贏馬，三次出戰同程谷草千二，但睇番紀錄，對上一次出爭此程已是二月二十五日，所以今次終於再度出戰肯定來者不善，事實上今朝出跳充滿睇頭，交由黃寶妮出試跳來有火有力，完全唔似一匹老馬，更吸引是原本在室內的賀賢，當時走出露台督操。

航哥向兩好手落指令

葉楚航今朝課前出跑道口向艾兆禮及田泰安教路。
葉楚航今朝課前出跑道口向艾兆禮及田泰安教路。

不知是否直播世界盃關係，今朝六點前晨課非常冷清，當世界盃打完，大約六點十分即有多駒出圈快試，當時並有三位騎師到場，包括艾兆禮、田泰安及莫雷拉，前兩者更為今次戰馬「好運年」和「豪邁先登」出跳，而葉楚航亦非常緊張，課前出跑道口向兩好手教路。

八里旺似足瑤瑤日上

今朝「八里旺」出跳時，鄭俊偉留守欄邊督操，並叫副練拍低出跳過程。
今朝「八里旺」出跳時，鄭俊偉留守欄邊督操，並叫副練拍低出跳過程。

今朝在六點十分出跳尚有「八里旺」，特別提到這匹五班馬有兩個原因，第一是鄭廄馬出跳大多聯群結隊，有幾匹一齊出場，然而「八里旺」當時卻單獨出跳，第二是鄭俊偉留守欄邊督操，並叫副練拍低出跳過程，而剛戰入位的「瑤瑤日上」，賽前也有以上舉動。

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