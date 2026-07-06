內圈捕影│「品德寶寶」步順輕快

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「非惟僥倖」助手踱兩圈，過步爽力度貫注，神態活躍現朝氣，毛色復現光澤，傷癒理想重新振作。「品德寶寶」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快彈力足夠，馬身保持壯健，長在勇境朝氣旺盛。

「觀眾之力」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勝後更加醒神。「天火同人」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，暗火展現力度唔錯，狀態一直出色。

「博愛先鋒」助手踱兩圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力不俗依然省鏡。「至合拍」助手踱兩圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身仍靚好實淨，毛色油潤悅目，有火有力觀感甚佳。

「得意佳作」助手踱兩圈，年紀大了唔再搶口，身壯健毛色油潤，火氣亦唔錯，神采奕奕上佳水準。「紅海勁」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引外觀討好，過步輕爽力度亦夠，神態好保養出色。

鄉村樂韻仍在勇境

「鄉村樂韻」走來神態軒昂，跨步開揚力度充裕。

「鄉村樂韻」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度充裕，仍在勇境精力充沛。「暴風之子」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，神態自若，身靚力足毛色悅目，勇態保持有餘。

謝鋒

