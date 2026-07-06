晨光追擊│「好運年」正值勇境

雖然一度雨勢甚大，但今朝仍有不少參戰馬出跳，更不乏勇馬，現將操練報導如下。

「維港激流」戴頭罩由何澤堯跳兩段，按住順走神態非差，步輕有彈力，身夠實淨。「鴻圖新星」助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，走勢硬朗力度充裕，銳不可擋。

「好運年」艾兆禮跳兩段，墜手起勁但唔心急，力度更見充沛，正值勇境。「彩虹七色」戴眼罩及頭罩由周俊樂跳兩段，走勢硬朗且充滿彈力，身粗壯唔瘦，小休操足見好。

準希望神采奕奕

「準希望」步輕力充沛，進度愈見出色。

「領航天子」戴頭罩由助手跳三段，出腳爽勁有力，過終點後餘勢尚可，具備爭勝水準。「準希望」戴頭罩由助手跳一段，按慢走過神采奕奕，步輕力充沛，進度愈見出色。

「銳目」戴頭罩由艾道拿跳一段，慣例潛低頸走，好主動火氣夠，持續勇銳無疲態。「巴閉王」戴頭罩由布文跳兩段，身光頸靚外觀好睇，力度保持有餘，長在勇境。

「電源之駒」戴頭罩由廖康銘跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火力未減半分。「八里旺」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走展現朝氣，走勢硬朗有力，能力平凡但狀態好。

「極光之子」戴頭罩由何澤堯跳兩段，韁口敏感小心翼翼操控，馬身實淨毛色靚，神態軒昂。「快搏」黃寶妮跳兩段，跳來似模似樣，身輕步挺有活力，老而未頹保養好。

兆文