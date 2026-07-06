內圈捕影│「勝萬金」長期呈勇

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「友瑩光」助手踱一圈，神態極之輕鬆，落腳輕巧富彈力，身壯肌肉結實現線條，論態出色未見走樣。「勝萬金」助手踱一圈，小心按實順走，馬身喼得壯冇瘦，毛色油潤展現光澤，長期呈勇毫無疲態。

「志滿同行」助手踱一圈，試來精神爽利，走勢硬朗步挺開揚，馬身好壯好靚，毛色悅目金光閃閃。「美麗登場」助手踱一圈，一向有點急口，但接受操控冇扭計，身靚實淨力充足，步爽神生持續進步。

「朗日自強」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，大舊飯極之輕身，步順俐落神態暢旺，狀態一直見好。「奇異歡星」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實神態對辦，仍在上佳水準。

「川河帥駒」助手踱一圈，全程試來輕描淡寫，神態自若，身靚力度充足，前所未見吸引。「追風」助手踱一圈，全程擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，皮光肉潤外觀討好，佳態保持有餘。

飛雲重現勇態

「飛雲」過步輕爽力度貫注，神色活躍暗火展現。

「飛雲」黃智弘踱一圈，過步輕爽力度貫注，神色活躍暗火展現，毛色油潤悅目，抖夠操足重現勇態。「凌登」助手踱一圈，比前更加收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身壯得很，有前無退。

謝鋒

