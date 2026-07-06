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晨光追擊│「寶成智好」正值勇境

晨操動態
更新時間：01:00 2026-07-06 HKT
發佈時間：01:00 2026-07-06 HKT

雖然是周日晨課，但昨朝出跳馬並不少，大多周三參戰馬都做試跑，不乏勇馬，現將操練過程報導如下。

「沙井之友」戴頭罩由周俊樂拍「旭能精英」跳兩段，汗濕多無問題，唔心急步順開揚，力度持續增強，予人好感。「寶成智好」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目炯炯有神，正值勇境。

「領航君子」戴頭罩由助手跳兩段，試來氣宇軒昂，馬身唔瘦夠扎實，展步俐落神態暢旺。「首駿」戴頭罩由助手跳兩段，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目，持續態勇毫無疲態。

「路路勁」戴頭罩由助手跳兩段，重口毛病大有改善，馬身好靚展現線條美，走勢硬朗力充裕。「千杯」戴頭罩由助手跳三段，腳法唔好睇，不過暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，論態出色。

鄉村樂韻火氣充裕

「鄉村樂韻」身壯色潤外觀一向好睇，近況無得彈。
「鄉村樂韻」身壯色潤外觀一向好睇，近況無得彈。

「鄉村樂韻」助手跳兩段，身壯色潤外觀一向好睇，且墜手火氣充裕，近況無得彈。「友得盈」戴頭罩由助手跳兩段，均速慢速完成，喼到身壯毛色仍靚，神采奕奕上佳水準。

「博愛先鋒」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，外觀依舊好靚，翻步急密有彈力，火氣有增無減，保養出色。「驍將」戴頭罩由助手跳兩段，規矩得多，無再岳頭岳腦，充滿朝氣身夠實淨，饒具好感。

「至合拍」戴頭罩由助手跳三段，洒開大步衝刺，勁度十足有火有力，外觀省鏡，甚有好感。「雷神太保」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，擔心搶口一貫捉實，神態對辦力度未減，單講狀態無走樣。

「贏玥」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，神情集中快慢由人，步伐輕快有力，充滿朝氣，大熟大勇境地。

兆文
 

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