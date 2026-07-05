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內圈捕影│「極光之子」充滿氣勢

晨操動態
更新時間：01:15 2026-07-05 HKT
發佈時間：01:15 2026-07-05 HKT

昨朝有甚多報名馬到內圈出試，勇馬比比皆是。

「官金騏」助手踱一圈，目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身飽滿實淨，近況出色極具好感。「極光之子」助手踱一圈，充滿了氣勢，雙目炯炯有神，全程岳高頭走精神爽利，氣勢如虹保持勇銳。

「博愛先鋒」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，表現完全唔似老馬，毛色又靚身喼得壯。「辣得金」助手踱一圈，雙目有神朝氣勃勃，馬身保持粗壯，肌肉結實毛水鮮明，勇況依然體力充裕。

「寶成智好」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快充滿彈力，力度更見充沛，馬身壯健上佳水準。「勝萬金」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，多跑之下保持身壯，仍在勇境未見疲態。

好運年火氣旺盛

「好運年」身靚毛色油潤，佳態保持相當吸引。
「好運年」身靚毛色油潤，佳態保持相當吸引。

「好運年」助手踱一圈，沿途急步搶走，充滿競賽意欲火氣旺盛，身靚毛色油潤，佳態保持相當吸引。「領航天子」助手踱一圈，小心翼翼按實，細馬身茁壯唔瘦，毛水烏卒卒現光澤，神采奕奕正值勇境。

「快活英雄」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身壯健展現線條美，上落不大。「觀眾之力」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，身靚皮光玉滑，氣勢正盛佳態洋溢。

謝鋒
 

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