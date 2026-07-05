晨光追擊│「品德寶寶」火猛力足

昨朝出跳的參戰馬非常之少，亦甚少騎師到場操馬，場面冷清，現將操練報導過程如下。

「品德寶寶」戴頭罩由助手跳兩段，清風送爽完成，火猛力足墜手起勁，馬身飽滿毛色悅目，勇況保持有餘。「頑童」戴頭罩由楊明綸拍「領航多福」及伴跳馬跳兩段，雖然動作仍帶點論盡，不過力度明顯增強，馬身夠實淨，保持理想進度。

「可靠大師」戴頭罩由黃寶妮跳一段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，外觀又靚，弗到不得了。「燭光晚餐」戴頭罩由助手跳兩段，唔會特別起眼，論態依然理想，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度不俗。

「紅海勁」戴頭罩由助手跳三段，操控得好唔急口，喼到身壯毛色仍靚，老而彌堅，幕後保養功夫一流。「準希望」戴頭罩由助手跳一段，輕描淡寫完成，落腳輕快彈力足夠，馬身細細隻但扎實，愈見吸引。

「怡傲錢莊」戴頭罩由助手跳兩段，比較細隻但唔瘦，馬身有肌肉，快開愈走愈爽，有火有力好醒神。「得意佳作」戴頭罩由袁幸堯跳兩段，年紀雖老，一樣跳來充滿朝氣，回程時擔高馬頭神態威武，近況托弗。

志滿同行有進無退

「志滿同行」扣住而馳心火湧現，身光頸靚外觀省鏡。

「幸運派彩」戴頭罩由巴度拍「傳承效應」跳兩段，帶點均速過步暢順，力度神態均對辦，狀態起伏唔大，體力充足。「志滿同行」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，身光頸靚外觀省鏡，早前試多課閘動態積極，有進無退。

「精巧時計」戴頭罩由助手跳三段，仍豎尾岳頭，仲未夠專注，力水亦一般落腳重，慢熱有排未得。「運籌帷幄」戴頭罩由助手跳兩段，試得甚牽強，步欠開揚神色又淡，最弊急躁大汗情況無改善，好感欠奉。

兆文