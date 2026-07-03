沙田早晨│「爆熱」告仔趕住去睇馬

「爆熱」今季加盟東廄演出變得穩定，兼且在泥地短途搵到出路，對上三次跑此程由艾兆禮執韁，取得一冠兩亞佳績，剛戰轉爭田草千二兼改用艾道拿則三甲不入，今次回師強項泥地並回配阿禮可予看好，當然今朝此馬到內圈出試之後，告東尼趕去機坪睇馬亦是焦點所在。

風起雲湧賢哥搵雷神

今朝趁住「風起雲湧」試閘期間的空檔，蘇偉賢特意搵莫雷拉商討大計。

莫雷拉重返香港馬圈以來，因為不是公司騎師可隨便找坐騎，因此極少外借，蘇偉賢今次搵佢跑「風起雲湧」，也是季內初次與騎者合作，而且剛好是一匹復甦反彈的勇馬，自然值得睇高一線，況且今朝趁住試閘期間的空檔，賢哥特意搵雷神商討大計，動態極具睇頭。

興馳千里綸仔操到實

「興馳千里」埋門差不多課課都由楊明綸親身主課，包括今朝加課在內。

楊明綸有幾匹嫡系馬，當中最厲害必數「興馳千里」，八戰交出四冠兩亞，而且射程廣泛雨戰都掂，大前仗在田草千二軟地贏馬，上仗則在泥地千二的封地獲亞，今次大有機會在雨中作賽形勢大好，至於綸仔則繼續表現積極，埋門差不多課課親身主課，包括今朝加課在內。

粵港資駒阿游好少見

今朝「粵港資駒」出圈前到機坪細圈熱身，當時游達榮一直在欄邊睇實。

「粵港資駒」七次上陣，六次跑谷草千二獲冠亞各一，唯一田草跑千二落敗，但贏馬一役姿態太吸引，根本實力在三班略超，贏完回氣馬房一貫手法，今轉跑田草千四應有計仔，睇埋今朝此馬出圈前到機坪細圈熱身，當時游達榮一直在欄邊睇實，而以上舉動過往極少出現。