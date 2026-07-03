內圈捕影│「銳高」步順輕快
更新時間：15:15 2026-07-03 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-03 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-03 HKT
大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。
「禪勝閃亮」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身細細隻但夠壯夠實淨。「銳高」助手踱一圈，無之前咁搶口，接受操控神采奕奕，步順輕快彈力十足，外觀又靚身壯色潤。
「日日獎」助手踱兩圈，全程搶走心火湧現，身壯毛色靚，雙目炯炯有神，今季最弗一次，重新振作。「興馳千里」楊明綸踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，朝氣勃勃弗到漏油。
瑤瑤日上神態軒昂
「瑤瑤日上」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度貫注，神色甚佳正值勇境。「自力更生」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步伐穩健，馬身扎實現線條美，老馬保養得宜。
「紅衣醒目」副練踱一圈，試來精神爽利，神情專注目光如炬，步順輕快力度充裕，近況非常理想。「歷勝」助手踱一圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力朝氣旺盛，馬身壯到不得了，確上正軌極具好感。
「辣得準」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又夠爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣上佳水平。「正本唐心」助手踱兩圈，唔急唔搶情緒改善，馬身收得實淨，雙目有神現朝氣，熱身足夠狀態冒升。
謝鋒
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