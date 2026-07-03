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內圈捕影│ 「天蓬貓」譽滿欄邊

晨操動態
更新時間：00:21 2026-07-03 HKT
發佈時間：00:21 2026-07-03 HKT

昨朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練摘錄如下。

「扶搖勢勁」助手踱兩圈，步伐穩健力度足夠，馬身靚呈現線條美，神態活躍暗火湧現，狀態長期銳利。

「安泰」助手踱一圈，毛色悅目立立靚，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，唞夠操足勇態洋溢。

「日出東方」助手踱一圈，比前收斂好多，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身又壯正值勇境。

「應龍飛影」助手踱一圈，大大步試得輕鬆，步順爽勁神態暢旺，灰馬身壯實淨，勝後更進鋒芒畢露。

「伶俐驫駒」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度未減半分，持續態勇毫無疲態。
「伶俐驫駒」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度未減半分，持續態勇毫無疲態。

「伶俐驫駒」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度未減半分，持續態勇毫無疲態。

「機械之星」助手踱一圈，快慢由人表現乖巧，馬身好靚好壯，目光銳利神采奕奕，唞夠下呈現朝氣。

「天蓬貓」助手踱一圈，擔高頭走樣子神氣，步順力雄火氣充裕，外觀依然省鏡，持續態勇譽滿欄邊。

「朗日雪峰」助手踱兩圈，從容完成整個過程，出腳爽貫注力足，大舊飯依然輕身，新勝氣勢正盛。

「機械騎士」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯唔瘦，火氣不俗保持勇銳。

「咕嚕快跑」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現馬身又靚，上火上力進度出色。

謝鋒

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