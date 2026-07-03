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晨光追擊│ 「巴閉精」再進一步

晨操動態
更新時間：00:04 2026-07-03 HKT
發佈時間：00:04 2026-07-03 HKT

昨朝出跳的周六參戰弗馬尚算不少，有多位騎師到場操馬，操練摘錄如下。

「巴閉精」戴頭罩由潘頓跳兩段，更見專注步順開揚，外觀靚皮光肉滑，再進一步。「星球勇士」戴頭罩由艾道拿跳一段，落腳整齊有力，馬身見實淨，而且淡定唔急，勇態初現。
  「耀寶」戴頭罩由助手跳兩段，神態活躍且火力唔錯，身壯毛色靚，饒惹好感。「開心孖寶」戴眼罩及頭罩由布浩榮跳兩段，力水好過之前，亦比之前集中，進度對辦。
  「瑤瑤日上」戴頭罩由助手跳兩段，馬身保持粗壯，而且墜手火猛，甚惹好感。「興馳千里」戴頭罩由楊明綸跳兩段，聚精會神步挺爽勁有力，火氣有增無減，弗到爆。
  「正本唐心」戴頭罩由黃智弘跳三段，比前集中步挺開揚，馬身收靚，多跑下進度好。「飛躍成就」助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態生猛，目光銳利好神氣，勇熟俱進。
  「方圓星」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，跑姿轉好，再無抬頭及搶口，狀態有點進展。「實力股」巴度跳兩段，墜手起勁但唔心急，力度一課比一課好，早熟馬進度理想。

紅衣醒目大勇之境

「紅衣醒目」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗且充滿彈力，神態活躍火力同樣充沛，狀態大勇之境。「萬里雲」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走來神態軒昂，走勢硬朗有力，進展明顯。
「紅衣醒目」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗且充滿彈力，神態活躍火力同樣充沛，狀態大勇之境。「萬里雲」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走來神態軒昂，走勢硬朗有力，進展明顯。

  「紅衣醒目」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗且充滿彈力，神態活躍火力同樣充沛，狀態大勇之境。「萬里雲」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走來神態軒昂，走勢硬朗有力，進展明顯。
  「全能勇士」戴頭罩由布浩榮跳兩段，含枚俯首快慢由人，馬細但肌肉結實毛色靚，狀態不俗。「致力之城」戴頭罩由助手跳一段，比前淡定得多，不再搶口，力度保持極具朝氣。
  「葳莉非凡」戴頭罩由助手草地跳兩段，灑開大步勁貫四肢，身壯毛色悅目，弗到不得了。「信心星」戴頭罩由黃智弘拍「禾道豐」草閘跳兩段，前駒末段拖住稍落後，神態對辦力度未減，仍在爭勝水平。

兆文

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