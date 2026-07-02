內圈捕影│「實力股」氣宇軒昂

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「信心星」助手踱兩圈，步伐穩健力度足夠，身靚呈現條線美，毛色油潤生光，打仔馬長期省鏡。「實力股」助手踱一圈，氣宇軒昂神閒氣定，馬身好靚好實淨，過步輕爽力度更增，早熟馬進度好。

「太子」助手踱一圈，愈來愈放鬆，口勁完全收斂，神態專注目光集中，馬身壯健出腳爽，正值勇境。「利高八斗」助手踱一圈，目光銳利，神采飛揚活力充沛，出腳力度未減，持續勇銳好省鏡。

飛躍成就佳態洋溢

「飛躍成就」步挺貫注力足，馬身扎實毛色靚。

「電子好好」助手踱一圈，急口馬試得收斂，脾氣大有改善，馬身結實脹卜卜，予人煥然一新之感。「飛躍成就」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身扎實毛色靚，朝氣勃勃佳態洋溢。

「紅衣醒目」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，外觀極之討好，上佳水準譽滿欄邊。「萬里雲」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身愈見結實，火氣勝前墜手起勁，大有進步勇況已展。

「全能勇士」助手踱一圈，細細隻身夠壯，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續進步精神爽利。「紅旺繽紛」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，神采奕奕雙目有神，一直在極佳水平。

謝鋒