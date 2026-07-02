Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「實力股」氣宇軒昂

晨操動態
更新時間：01:30 2026-07-02 HKT
發佈時間：01:30 2026-07-02 HKT

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「信心星」助手踱兩圈，步伐穩健力度足夠，身靚呈現條線美，毛色油潤生光，打仔馬長期省鏡。「實力股」助手踱一圈，氣宇軒昂神閒氣定，馬身好靚好實淨，過步輕爽力度更增，早熟馬進度好。

「太子」助手踱一圈，愈來愈放鬆，口勁完全收斂，神態專注目光集中，馬身壯健出腳爽，正值勇境。「利高八斗」助手踱一圈，目光銳利，神采飛揚活力充沛，出腳力度未減，持續勇銳好省鏡。

飛躍成就佳態洋溢

「飛躍成就」步挺貫注力足，馬身扎實毛色靚。
「飛躍成就」步挺貫注力足，馬身扎實毛色靚。

「電子好好」助手踱一圈，急口馬試得收斂，脾氣大有改善，馬身結實脹卜卜，予人煥然一新之感。「飛躍成就」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身扎實毛色靚，朝氣勃勃佳態洋溢。

「紅衣醒目」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，外觀極之討好，上佳水準譽滿欄邊。「萬里雲」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身愈見結實，火氣勝前墜手起勁，大有進步勇況已展。

「全能勇士」助手踱一圈，細細隻身夠壯，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續進步精神爽利。「紅旺繽紛」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，神采奕奕雙目有神，一直在極佳水平。

謝鋒

最Hit
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
21小時前
非份之罪丨劇情神似「Save Lily」？吳啟華演「魔鬼父親」 禁錮親女改編自2015年真事
非份之罪丨劇情神似「Save Lily」？吳啟華演「魔鬼父親」 禁錮親女改編自2015年真事
影視圈
10小時前
旺角男子遭友較剪插傷 重創不治 警持盾牌登樓拘兇手
00:47
旺角塘尾道男子疑遭友人利剪襲擊 昏迷送院亡 警持盾牌登樓拘兇手
突發
8小時前
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
影視圈
7小時前
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
珍惜生命︱自殺南韓女消防員遭欺凌細節曝光 15個月內陪酒24次被要求坐兩男長官中間
即時國際
4小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT
非份之罪丨貝安琪演吳啟華老婆獲讚 混血星二代背景猛料 不理母親劉香萍反對未婚產子
非份之罪丨貝安琪演吳啟華老婆獲讚 混血星二代背景猛料 不理母親劉香萍反對未婚產子
影視圈
6小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 10:45 HKT
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
10小時前