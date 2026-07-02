晨光追擊│「捷威」勁度十足

大多馬匹留待今朝試跑，昨朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「伶俐驫駒」戴頭罩由助手跳兩段，扣慢從容不迫走過，落腳既輕又有力，朝氣勃勃長期勇銳。「爆熱」戴眼罩由助手跳兩段，協調性愈來愈好，動作自然得多，確認踏上正軌。

「捷威」戴眼罩由助手跳三段，洒開大步衝刺，勁度十足氣宇軒昂，不斷進步佳態洋溢。「天蓬貓」拍「咕嚕快跑」跳兩段，前駒戴眼罩及頭罩，展步流暢神態暢旺，皮光肉滑馬身扎實，予人極具佳觀感，後駒戴頭罩，力度唔錯步挺開揚，馬身收靚毛色潤澤，進度理想。

「巴基之勝」蔡明紹跳兩段，眼神炯炯朝氣旺盛，身壯又乾爽，論態甚佳不遜贏馬時。「日日獎」助手跳三段，翻步寬闊開揚，火氣甚旺墜手起勁，久沉馬大有轉機。

日出東方火力俱備

「日出東方」身壯肌肉展現，步爽充滿彈力。

「日出東方」戴頭罩由梁家俊跳兩段，神態專注火力俱備，身壯肌肉展現，步爽充滿彈力。「高感」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，按慢輕抒步頭，火氣勝前有番墜手感，身又夠壯好實淨。

「辣得準」戴頭罩由助手跳兩段，跳來似樣似樣，身輕步挺有活力，論態合格有餘。「馭跑得」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，表現淡定試得好，走勢俐落步順暢，馬身靚展現線條美。

「添開心」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬捉實側住頭走，神態可以身壯色潤，早前試閘亦唔錯。「天福」戴頭罩由霍宏聲跳三段，有一股蠻勁要捉實，馬身扎實出腳急勁，火力充裕上佳水準。

「新力好」戴眼罩及頭罩由奧爾民跳一段，精神奕奕饒具朝氣，身壯唔瘦，毛色展現光澤，觀感非差。「銀亮濠俠」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗力度保持，身喼得壯，抖夠操足仍具好感。

兆文