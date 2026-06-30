沙田早晨│「盈俊天下」騎練密密斟

桂福特近期成績回勇，對上四期賽事取得四W，啱啱星期六更加憑「金牌活力」及「堅先生」起孖，季內累積二十五場頭馬，今次派出七駒上陣，最要留意當然是「盈俊天下」，試了三課閘，最近兩課都輕鬆勝出，而今朝桂神同田泰安一度出雙入對密密斟，鏡頭亦矚目。

旌採輝哥隧道底接馬

「旌採」今朝到內圈加課之後，姚本輝第一時間趕落隧道底接馬。

「旌採」連番追近，到近兩仗更被捧成大熱門，結果後上追得亞軍及殿軍，距離頭馬只一步之遙，當然季尾靠追怎也較蝕底，幸好今次同場有不少快馬，相信可確保有步速，形勢變得有利，再睇埋此駒今朝到內圈加課之後，姚本輝第一時間趕落隧道底接馬，追捧倍添信心。

幸運糖阿巫巴度好傾

今朝「幸運糖」試閘之前巴度特意搵巫偉傑傾談，當時兩人足足傾了近十分鐘。

「幸運糖」近況極之出色，已經連續四仗殺入三甲，其中三仗係直路賽，包括上仗力戰僅負，仲要巫廄當旺，必趁勢旺贏回一仗，今戰形勢大好，排位依舊唔差，尚比上仗孭輕三磅，至於今朝試閘之前，巴度特意搵巫偉傑傾談，當時兩人足足傾了近十分鐘，動態積極。

財將告仔睇到唔眨眼

「財將」今朝課後告東尼到機坪口等馬，當時不斷昅實此馬。

「財將」乃栗色「千秋巨子」子嗣，現役同父同色馬「寶進」曾分別於田草、谷草千二建功，預期「財將」轉戰田草千二發展一樣可勝任，今次相隔三星期再跑，賽前四度快試已足夠，至於今朝此馬加課亦充滿睇頭，原因課後告東尼到機坪口等馬，當時不斷昅實此馬。

