內圈捕影│「銀刺勇士」神態生猛

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「巴閉佬」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦夠扎實，近況相當好。「知恩圖報」助手踱一圈，毛色一向淡淡地，論態愈見吸引，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛。

「佛亮老撾」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，饒具朝氣，觀感不俗。「常嚐發財」助手踱一圈，一貫從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身實淨毛色潤澤，狀態一直對辦。

「銀刺勇士」助手踱兩圈，全程彈下彈下，充滿活力神態生猛，毛色亮麗目光銳利，今季最吸引一次。「龍之悅」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺火氣唔錯，馬身又夠結實，朝氣勃勃上佳水準。

超拍檔有火有力

「超拍檔」走勢硬朗神態活躍，比起贏馬時更弗。

「超拍檔」助手踱一圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力朝氣勃勃，馬身壯到不得了，比起贏馬時更弗。「滿心星」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，身靚保持壯健，墜手起勁火氣又好，打仔惡馬長在勇境。

「幸運糖」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，馬身喼得靚，勇況依然無疲態。「關鍵所在」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身仍靚神態對辦，長期見好。

謝鋒