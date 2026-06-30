內圈捕影│「銀刺勇士」神態生猛
更新時間：15:15 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-30 HKT
大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。
「巴閉佬」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦夠扎實，近況相當好。「知恩圖報」助手踱一圈，毛色一向淡淡地，論態愈見吸引，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛。
「佛亮老撾」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，饒具朝氣，觀感不俗。「常嚐發財」助手踱一圈，一貫從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身實淨毛色潤澤，狀態一直對辦。
「銀刺勇士」助手踱兩圈，全程彈下彈下，充滿活力神態生猛，毛色亮麗目光銳利，今季最吸引一次。「龍之悅」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺火氣唔錯，馬身又夠結實，朝氣勃勃上佳水準。
超拍檔有火有力
「超拍檔」助手踱一圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力朝氣勃勃，馬身壯到不得了，比起贏馬時更弗。「滿心星」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，身靚保持壯健，墜手起勁火氣又好，打仔惡馬長在勇境。
「幸運糖」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，馬身喼得靚，勇況依然無疲態。「關鍵所在」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身仍靚神態對辦，長期見好。
謝鋒
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