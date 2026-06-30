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沙田早晨│廖康銘緊張「智勝攻略」

晨操動態
更新時間：00:23 2026-06-30 HKT
發佈時間：00:23 2026-06-30 HKT

雖然奪冠機會稍降，但廖康銘未有放軟手腳，上周末仍憑「精英雄心」取得一W；今戰廖廄能否再添進帳要跑過至知，但昨朝「智勝攻略」出跳時，見練者非常緊張，走去會員棚食胡位督操之餘，課後仲第一時間趕返機坪接馬，並向鞍上人追問進度，重視到極。

榮仔為呂廄四駒早到

布浩榮未有申請下季牌照，但現時所獲支持唔少，尤其呂健威近期頻頻提供坐騎；騎者不敢怠慢，昨朝早於五點十分到場替威哥操馬，先試「威武年代」，之後順序試「綠茵明珠」、「包裝天將」及「龍之悅」，出試各駒時更小心翼翼，課後更走去烽火台同威哥傾談良久。

賀賢吼實「勤德皆備」

昨朝「勤德皆備」出跳也極具睇頭，一來愈見淡定，重口情況不斷改善，二來賀賢罕見走出烽火台二樓露台睇實，非常肉緊。
昨朝「勤德皆備」出跳也極具睇頭，一來愈見淡定，重口情況不斷改善，二來賀賢罕見走出烽火台二樓露台睇實，非常肉緊。

「勤德皆備」三月中才開上前線，短短時間已跑了六仗，儘管仍未躋身三甲，卻一再吸引潘頓垂青，今戰又再次替其披甲，既有啟示自然要看好。昨朝「勤德皆備」出跳也極具睇頭，一來愈見淡定，重口情況不斷改善，二來賀賢罕見走出烽火台二樓露台睇實，非常肉緊。

「至尊瑰寶」巴度反常態

平日巴度出席晨課，大多七點後才露面，但昨朝五點五十分已見他現身，動態非比尋常，之後他為「至尊瑰寶」出跳，自然輕易成為焦點。而巴度不但為了這匹羅廄馬早到，操練後更極具耐性與羅富全商討大計，對此馬相當上心。
 

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