晨光追擊│ 「笑傲江湖」火力俱備

周一出跳馬向來甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練過程報道如下。

「天天更好」戴眼罩及頭罩由巴度跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，火氣未減半分。

「笑傲江湖」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神走勢硬淨，火力俱備，不遜贏馬時。

「包裝天將」戴頭罩由布浩榮跳兩段，年紀大了變得收斂，神色唔再淡，有點起色。

「㩒住贏」周俊樂跳兩段，戴頭罩及面箍，不徐不疾，既收斂又神情專注，外觀又省鏡。

「一生好彩」助手跳兩段，平穩走過步伐穩健，未算好弗但亦說不上差。

「威武年代」戴頭罩由布浩榮跳兩段，一貫內斂，神態可以力度不弱，外觀亦四正。

「活力拍檔」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，佳態保持。

「艾莉奧」金誠剛跳一段，沿外檔大力推騎，反應尚算唔差，老而未頹。

「超拍檔」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，豎尾但專注，出腳順暢開揚，論態對辦。

「智勝攻略」戴頭罩由助手跳三段，主動搶走火氣充裕，馬身夠實淨觀感唔差。

「超拍檔」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，豎尾但專注，出腳順暢開揚，論態對辦。

「同樣世界」戴頭罩由艾道拿跳一段，靚仔馬身型更結實，而且比之前更淡定。

「幸運威龍」潘明輝跳三段，戴頭罩及面箍，大大隻唔論盡，雖有懶但落腳爽，保持上佳進度。

「泰力」戴頭罩由助手跳兩段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神態軒昂好醒。

「飛龍在天」助手拍「舞林寶典」黃智弘草地跳兩段，前駒早段搶口，走順了無問題，但被追過唔夠勢；後駒大幅落後之下追上好反應，神態回旺火氣勝前。

「升升雙息」潘明輝草地跳兩段，無搶口快慢由人，出腳夠咬地，狀態到位。

「滿心星」助手草地跳兩段，馬身仍靚呈現線條美，神態對辦現朝氣，無走樣。

兆文