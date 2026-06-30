Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│ 「笑傲江湖」火力俱備

晨操動態
更新時間：00:15 2026-06-30 HKT
發佈時間：00:15 2026-06-30 HKT

周一出跳馬向來甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練過程報道如下。

「天天更好」戴眼罩及頭罩由巴度跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，火氣未減半分。

「笑傲江湖」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神走勢硬淨，火力俱備，不遜贏馬時。

「包裝天將」戴頭罩由布浩榮跳兩段，年紀大了變得收斂，神色唔再淡，有點起色。

「㩒住贏」周俊樂跳兩段，戴頭罩及面箍，不徐不疾，既收斂又神情專注，外觀又省鏡。

「一生好彩」助手跳兩段，平穩走過步伐穩健，未算好弗但亦說不上差。

「威武年代」戴頭罩由布浩榮跳兩段，一貫內斂，神態可以力度不弱，外觀亦四正。

「活力拍檔」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，佳態保持。

「艾莉奧」金誠剛跳一段，沿外檔大力推騎，反應尚算唔差，老而未頹。

「超拍檔」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，豎尾但專注，出腳順暢開揚，論態對辦。
「超拍檔」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，豎尾但專注，出腳順暢開揚，論態對辦。

「智勝攻略」戴頭罩由助手跳三段，主動搶走火氣充裕，馬身夠實淨觀感唔差。

「超拍檔」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，豎尾但專注，出腳順暢開揚，論態對辦。

「同樣世界」戴頭罩由艾道拿跳一段，靚仔馬身型更結實，而且比之前更淡定。

「幸運威龍」潘明輝跳三段，戴頭罩及面箍，大大隻唔論盡，雖有懶但落腳爽，保持上佳進度。

「泰力」戴頭罩由助手跳兩段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神態軒昂好醒。

「飛龍在天」助手拍「舞林寶典」黃智弘草地跳兩段，前駒早段搶口，走順了無問題，但被追過唔夠勢；後駒大幅落後之下追上好反應，神態回旺火氣勝前。

「升升雙息」潘明輝草地跳兩段，無搶口快慢由人，出腳夠咬地，狀態到位。

「滿心星」助手草地跳兩段，馬身仍靚呈現線條美，神態對辦現朝氣，無走樣。

兆文

最Hit
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
01:21
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
社會
11小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
9小時前
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
鄧特希呂晶晶被譚凱琪入稟呈請破產 意外踢爆夫妻關係 女方曾戀林韋辰 與陳展鵬地下情？
影視圈
5小時前
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
01:21
強厄爾尼諾今夏形成 或成史上最強 天文台：超強颱風風險增 或現破紀錄高溫
社會
8小時前
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
譚凱琪（左）入稟呈請金牌監製鄧特希（中）與女演員呂晶晶（右）破產 。資料圖片
譚凱琪入稟呈請金牌監製鄧特希與女演員呂晶晶破產
社會
7小時前
公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
社會
11小時前
非份之罪劇透1至5集｜吳啟華貝安琪陳煒以真實案件展人性醜陋 附劇情/演員陣容懶人包
非份之罪劇透1至5集｜吳啟華貝安琪陳煒以真實案件展人性醜陋 附劇情/演員陣容懶人包
影視圈
3小時前
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前