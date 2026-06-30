內圈捕影│「部族高手」步伐穩健

大多周三參戰馬昨朝都到內圈踱步，勇馬比比皆是，現將操練報道如下。

「喜尊龍」助手踱兩圈，情緒安穩好專注，以輕鬆姿態完成，步挺輕巧貫注力足，毛色悅目充滿光澤。

「米奇」助手踱一圈，淡淡定呈現朝氣，馬身好靚好實淨，神態生猛雙目有神，論態出色上佳水準。

「部族高手」助手踱兩圈，擔高頭走好神氣，步伐穩健力度足夠，毛色油潤生光，有進無退極之省鏡。

「馬達」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，神態昂揚火氣仍盛，勇態保持體力充裕。

「北斗福星」助手踱一圈，試來從容淡定，表現氣宇軒昂，步穩開揚力度增強，不斷轉好已在勇境。

「北斗福星」助手踱一圈，試來從容淡定，表現氣宇軒昂，步穩開揚力度增強，不斷轉好已在勇境。

「盈俊天下」助手踱兩圈，試來神閒氣定，表現絕不似質新馬，跑姿順暢落腳輕巧，馬身收得好靚。

「牛精新星」助手踱兩圈，試來精神爽利，走勢硬朗步挺開揚，馬身收靚展現線條美，狀態愈磨愈利。

「龍城強將」助手踱一圈，大步走過從容不迫，神態自若豎起雙耳，火力明顯好過之前，大有轉機。

「飛躍凱旋」助手踱兩圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，觀感不遜贏馬時。

「極速之子」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，神采奕奕展現朝氣，一直在爭勝水平。

謝鋒