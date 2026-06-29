Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「富裕君子」走勢硬朗

晨操動態
更新時間：01:30 2026-06-29 HKT
發佈時間：01:30 2026-06-29 HKT

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「心雄雄」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若，細馬身壯肌肉結實現線條，長期呈勇。「風雲武士」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，神色無咁淡，且有番啖火，大有起色。

「馬上盈」助手踱一圈，從容完成整個過程，步伐穩健力度足夠，身靚實淨毛色油潤，予人極具觀感。「㩒住贏」助手踱一圈，氣宇軒昂神閒氣定，馬身好靚好實淨，過步輕爽力度更增，保持上佳進度。

「起舞奜奜」助手踱一圈，目光銳利，神采奕奕活力充沛，出腳力度未減，持續勇銳無疲態。「富裕君子」助手踱一圈，馬身無瘦仍壯，神態活潑火氣未減，走勢硬朗有彈力，體力充沛勇況依然。

志醒大將火氣充裕

「志醒大將」步順力雄雙目有神，前所未見咁弗。
「志醒大將」步順力雄雙目有神，前所未見咁弗。

「滿心星」助手踱一圈，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，長期呈勇極之省鏡。「志醒大將」助手踱一圈，全程擔高頭走，步順力雄火氣充裕，雙目有神身靚步爽，前所未見咁弗。

「賢者威楓」助手踱一圈，贏開充滿了氣勢，目光炯炯有神，馬身仍壯步挺有力，有進無退銳不可擋。

謝鋒

最Hit
九龍城法院外紅Van剷行人路1死18傷 男途人重創送院亡 司機涉危駕被捕
00:50
九龍城法院外紅Van剷行人路1死18傷 男途人重創送院亡 司機涉危駕被捕
突發
7小時前
九龍城小巴車禍｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
00:50
九龍城奪命小巴｜車Cam曝光 舉傘途人避唔切遭從後硬撼 路牌被撞斷飛出
突發
7小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
12小時前
世界盃2026｜一文睇清32強至決賽32場賽事 開波時間及電視直播資料
足球世界
13小時前
第69期六合彩今晚（28日）攪珠。
六合彩︱3000萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
5小時前
陳瀅海島狂派噴血福利 細碼比堅尼包不住豐滿上圍 誘人S形曲線凹凸有致極吸睛
陳瀅海島狂派噴血福利 細碼比堅尼包不住豐滿上圍 誘人S形曲線凹凸有致極吸睛
影視圈
8小時前
陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛
陳伶俐突刪老公劉頌銘合照傳再離婚 港姐出身前夫為林敏驄 再嫁富商胡嘉烈後人近年潛心修佛
影視圈
7小時前
香港手製點心註定式微？半夜2點開工企全日 年輕師傅爆「大佬」月薪竟得這數字｜Juicy叮
香港手製點心註定式微？半夜2點開工企全日 年輕師傅爆「大佬」月薪竟得這數字｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
夜歸女以為送錯外賣 鐵閘離奇掛紙袋打開得「呢樣嘢」 網民爆同類怪事 驚揭「賊人踩線」密碼｜Juicy叮
夜歸女以為送錯外賣 鐵閘離奇掛紙袋打開得「呢樣嘢」 網民爆同類怪事 驚揭「賊人踩線」密碼｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
九龍城奪命小巴｜死者為休班食環督察 據悉司機疑因前車收慢釀禍
突發
4小時前