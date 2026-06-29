內圈捕影│「富裕君子」走勢硬朗

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「心雄雄」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若，細馬身壯肌肉結實現線條，長期呈勇。「風雲武士」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，神色無咁淡，且有番啖火，大有起色。

「馬上盈」助手踱一圈，從容完成整個過程，步伐穩健力度足夠，身靚實淨毛色油潤，予人極具觀感。「㩒住贏」助手踱一圈，氣宇軒昂神閒氣定，馬身好靚好實淨，過步輕爽力度更增，保持上佳進度。

「起舞奜奜」助手踱一圈，目光銳利，神采奕奕活力充沛，出腳力度未減，持續勇銳無疲態。「富裕君子」助手踱一圈，馬身無瘦仍壯，神態活潑火氣未減，走勢硬朗有彈力，體力充沛勇況依然。

志醒大將火氣充裕

「志醒大將」步順力雄雙目有神，前所未見咁弗。

「滿心星」助手踱一圈，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，長期呈勇極之省鏡。「志醒大將」助手踱一圈，全程擔高頭走，步順力雄火氣充裕，雙目有神身靚步爽，前所未見咁弗。

「賢者威楓」助手踱一圈，贏開充滿了氣勢，目光炯炯有神，馬身仍壯步挺有力，有進無退銳不可擋。

謝鋒