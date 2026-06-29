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晨光追擊│「嵐臣」精神爽利

晨操動態
更新時間：01:00 2026-06-29 HKT
發佈時間：01:00 2026-06-29 HKT

雖是周日晨課，但昨朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都試跑，操練過程報導如下。

「幸運糖」助手用暗力拉實跳兩段，戴頭罩及面箍，身壯神態活躍，火氣未減半分，持續態勇。「睿智多寶」戴頭罩由助手跳一段，汗濕多卻無不妥，走來比前收斂，毛色悅目烏卒卒，馬身壯健。

「愛馬善」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，主動搶走，鞍上人捉得辛苦，火氣好到不得了，老而彌堅。「嵐臣」助手跳兩段，步幅開得闊兼急勁，試來精神爽利，佳態洋溢蓄勢待發。

「財將」鍾易禮按實順跳兩段，末段稍鬆衝刺勁，反應比前更好，持續進步。「挺秀弘利」拍「肥仔精神」跳兩段，同配助手，前駒戴眼罩及頭罩，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態軒昂有進無退；後駒戴眼罩，馬身實淨毛色潤澤，步穩力足，仍在勇境。

「美麗星晨」戴頭罩由副練跳兩段，動作瀟灑展步俐落，神態暢旺，毛色夠油潤，甚惹人好感。「納百川」戴眼罩由助手跳兩段，馬身茁壯毛色深潤，走過步急有力，神態活躍。

拉合爾神采奕奕

「拉合爾」按慢走過表現淡定，勝後再進一步。
「拉合爾」按慢走過表現淡定，勝後再進一步。

「旋風傳奇」戴頭罩由助手跳兩段，神色勝前，勁度亦不錯，休夠操足復現勇態。「拉合爾」助手跳一段，按慢走過表現淡定，極之輕身神采奕奕，勝後再進一步。
  
「勝萬金」戴頭罩由助手跳兩段，清風送爽力度保持，細馬保持身壯，一直處上佳水準。「牛精新星」戴頭罩由助手跳兩段，愈來愈規矩，不再搖頭擺腦，勁度增強進度理想。

「勤德天下」戴頭罩由助手跳兩段，試來輕描淡寫，展現活力步順開揚，觀感不遜贏馬時。

兆文
 

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