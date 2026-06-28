內圈捕影│「關鍵所在」力度充沛
更新時間：01:30 2026-06-28 HKT
發佈時間：01:30 2026-06-28 HKT
發佈時間：01:30 2026-06-28 HKT
昨朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報導如下。
「關鍵所在」助手踱兩圈，毛色立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，一直見好神態軒昂。「團結勇士」助手踱一圈，步姿爽朗彈力充足，毛色亮麗馬身扎實，力度保持有餘，狀態依然省鏡。
「亞機拉」助手踱一圈，神情專注目光如炬，灰馬身靚全身肌肉，墜手火氣充裕，抖夠操足重現勇態。「凝聚美麗」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，毛色油潤生光，長期呈勇未見低落。
「心雄雄」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若，細馬身扎實飽滿，饒具朝氣充滿好感。「順善寶」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，銳氣正盛毫無疲態。
勤德天下走勢硬朗
「馬上盈」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身一直做得好靚，神采奕奕上佳水準。「勤德天下」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身結實現線條美，狀態長期理想。
「知恩圖報」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身實淨唔瘦，栗色馬毛色現光澤，觀感前所未見咁好。「志醒大將」助手踱兩圈，擔高頭走極之神氣，步順力雄火氣充裕，馬身壯健毛色悅目，論態極佳。
謝鋒
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