晨光追擊│「勁爽」狀態托弗

昨朝出跳的參戰馬並非太多，弗馬相對甚少，同時極少騎師到場，場面冷清，現將操練報導過程如下。

「勁爽」楊明綸跳兩段，步幅開得好闊又夠勁度，試來精神爽利，火力比前再增強，狀態托弗。「金金小子」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，馬身茁壯毛色深潤，走過步急有力，神態軒昂上佳水準。

部族高手銳氣正盛

「部族高手」健步如飛走勢爽勁有力，身壯肌肉起展。

「威利金箭」戴頭罩由田泰安跳兩段，按住走姿態輕鬆，灰馬身壯唔瘦，落腳輕快充滿彈力，近況無得頂。「部族高手」周俊樂拍「金錢遊戲」跳三段，輕鬆佔取上風威風凜凜，健步如飛走勢爽勁有力，身壯肌肉起展，銳氣正盛。

「無敵好瑪」戴頭罩由助手拍「巴閉仔」跳兩段，肯轉腳且過程快速，力度再提升，馬身收得更靚，確認早熟貨色。「英雄豪傑」戴頭罩由周俊樂跳兩段，主動搶走火氣極佳，表現完全唔似老馬，外觀又駟正，幕後保養工夫一流。

「喜尊龍」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，走勢甚爽步闊順暢，身靚展現線條美，毛色立立令，予人一見傾心之感。「北斗福星」田泰安拍「飛躍凱旋」助手跳兩段，同樣戴頭罩，「北斗福星」愈來愈省鏡，馬身更扎實唔在講，出腳夠咬地又夠流暢，「飛躍凱旋」一樣試得好，拍住肯走展現暗火，抖夠操足之下重現勇態。

「賢者威楓」戴眼罩及頭罩助手跳兩段，例牌急口搶走，然而出腳無亂好整齊，且雙目炯炯有神，贏開特別醒。「凱旋幸運」奧爾民跳兩段，平穩走過，落腳整齊力度唔錯，身壯實淨毛色唔淡色。

「大力猴王」戴眼罩由助手拍伴跳馬跳兩段，單講狀態無問題，跳來有板有眼，外觀亦靚仔，但有好狀態並非第一次，落場跑唔番。「三寶進財」戴頭罩由助手拍伴跳馬跳兩段，雖則跑近過，然而晨課表現不太好，正如今課依舊欠專注，一再郁身郁勢。

「金德義」戴眼罩由助手跳兩段，一貫賣力肯走，但過終點後餘勢不強，甚至伸頸借力，不太吸引。

兆文