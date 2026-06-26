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Ian心水│「得道猴王」減分到位

晨操動態
更新時間：18:47 2026-06-26 HKT
發佈時間：18:47 2026-06-26 HKT

第九場「正義波」昔日在澳洲初出即勝，來港後首戰跑田草千四僅以兩乘半不敵「富國兄弟」，表現尚可；翌仗採取跟前跑法，末段無以為繼僅得第七。這匹「正義」之子上仗改爭谷草一哩，走至最後階段才被「浪漫鬥士」和「好實力」等駒超越，走勢令人滿意，今仗負磅最輕，改配鍾易禮若能輕鬆領放，或能製造驚喜。對手方面，「哪吒」早前贏泥地一哩，翌仗表現亦可；上仗早段留後，末段衝刺良佳，結果僅以個多馬位不敵「滿心星」而得第五，伸算居三班也有力一爭，今仗排位亦可，應可闖入前列。

第十場「得道猴王」上季三捷，評分升至新高，結果今季踏入減分期，但整體表現尚不太差；今仗對手非強，早段若能守好位，有力一爭。對手方面，「電光高昇」上仗初出跑谷草一千儘管路短，末段仍能收復一些失地，經砥礪後狀態更進一步，居三班應有微利，已有留意價值。

第九場：14正義波、9哪吒、5知足常樂
第十場：1得道猴王、4電光高昇、6堅先生
 

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