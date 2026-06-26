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內圈捕影│「果然僥倖」弗到漏油

晨操動態
更新時間：15:15 2026-06-26 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-26 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「果然僥倖」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，狀態弗到漏油。「銳一」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，論態出色展現朝氣。

「團結戰靈」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，一直在上佳水準。「齊歡最樂」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度未減半分，仍在勇境未見低落。

「領創動力」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身仍壯毛色潤澤，抖夠操足無走樣，體力充裕。「快樂高球」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快彈力十足，馬身保持壯健，持續態勇朝氣旺盛。

好評如潮依然省鏡

「好評如潮」走勢硬朗步挺開揚，馬身仍壯神態對辦。
「好評如潮」走勢硬朗步挺開揚，馬身仍壯神態對辦。

「喜悅歡欣」助手踱一圈，比前更放鬆更集中，馬身靚夠紮實，毛色好睇烏卒卒，勝後更進人見人讚。「好評如潮」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身仍壯神態對辦，依然省鏡。

「傑出雷霆」助手踱一圈，走勢暢順輕描淡寫，身壯步挺火力又夠，神色甚佳朝氣勃，不遜贏馬時候。「樂勝天下」助手踱一圈，神情專注目光如炬，外觀仍靚身壯色潤，力度保持身喼得壯，銳氣未減。

謝鋒

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