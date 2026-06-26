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沙田早晨│「開心宇宙」丁仔急接馬

晨操動態
更新時間：15:45 2026-06-26 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-26 HKT

香港馬主協會慈善委員會昨日聯同評馬協、騎師、練馬師、評馬人舉行足球慈善友誼賽，吸引唔少馬圈中人參與，包括練馬師丁冠豪，只見阿丁落場表現落力絕不錫身，十多個鐘頭之後，今朝晨課練者極速現身，其中對「開心宇宙」尤其重視，課後親身到機坪接馬。

銳喜石哥肉緊急追問

「銳喜」今朝課後徐雨石向鞍上人問長問短。
「銳喜」今朝課後徐雨石向鞍上人問長問短。

今朝到大圈加課參戰馬只得一匹，此乃徐廄自購馬「銳喜」，出試前已見徐雨石跟到實，到課後再次現身機坪，一見馬匹回來即上前近距離打量，繼而向鞍上人問長問短，表現積極，「銳喜」已跑兩次全告大敗，然而這天既有矚目動靜，今戰更排有利靚檔，值得冷敲。

星際快車老蔡好忙碌

今朝課前課後蔡約翰都跟住「星際快車」非常忙碌。
今朝課前課後蔡約翰都跟住「星際快車」非常忙碌。

「星際快車」來港服役以來，五場頭馬皆來自田草一千米，今季更於此同程連取三W，值得留意自從二月贏馬之後，今仗才首度回師首本同程，亦因為難得黃金爭勝機會，一定拚盡毫無保留，正如今朝只到內圈加課也見蔡約翰重視不已，課前課後都跟住此馬非常忙碌。

成哥潘頓密斟搏兩駒

今朝沈集成今朝一度捉住潘頓密斟。
今朝沈集成今朝一度捉住潘頓密斟。

沈集成目前以五W之差落後於方嘉柏，要反勝難度無疑十分困難，不過未到最後一刻，依然唔可以放棄，今次共派九駒上陣，當中「綫路英雄」及「老鼠斑」交由潘頓執韁，人馬能否摖出火花不得而知，不過昨今朝成哥一度捉住潘頓密斟，動態之肉緊輕易成為焦點所在。

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