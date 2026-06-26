晨光追擊│ 「自動自覺」大熟大勇

大多馬匹在前朝試跑，昨朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現摘錄如下。

「超加加」戴頭罩由金誠剛跳兩段，表現主動火氣充裕，開步爽雙目有神，身壯實淨毛色又靚，狀態好比上季贏馬時。

「傑出雷霆」戴頭罩由何澤堯跳兩段，精神奕奕饒具朝氣，力度保持有餘，狀態未見低落。

「好評如潮」戴頭罩由助手跳兩段，含枚俯首，落腳穩力度貫注，神態又活躍，近況相當吸引。

「自動自覺」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，按住順走姿態輕鬆，身壯肌肉展現，步爽充滿彈力，大熟大勇。

「午夜快車」戴頭罩由助手跳一段，精神飽滿饒具朝氣，毛色呈現光澤，大馬身好輕，仍在勇境。

「愛心波」戴頭罩由助手跳兩段，跳來似樣似樣，身輕步挺有活力，灰馬身又靚，展現線條美，狀態續進。

「實力加」戴頭罩由助手跳兩段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神采奕奕一直省鏡。

「哈羅威」戴頭罩由布浩榮跳兩段，跑規改善了，再無頭擰擰，神色吸引力度尚可，早課仍惹好感。

「光年程祥」戴頭罩由助手跳兩段，落腳整齊有力，馬身更見實淨，淡定唔急，轉倉後更醒神。

「快樂高球」戴頭罩由袁幸堯跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，火氣未減半分，持續態勇。

「光年程祥」戴頭罩由助手跳兩段，落腳整齊有力，馬身更見實淨，淡定唔急，轉倉後更醒神。

「鑽得勝」助手跳兩段，口勁盡斂聽教聽話，神情集中步伐輕快，狀態已在勇境。

「富國兄弟」蔡明紹跳兩段，按住走得唔快，姿態好輕鬆，馬身結實毛色靚，狀態無走樣。

「香港仔」艾兆禮跳兩段，戴頭罩及面箍，雖然有點懶散，不過好輕身出步夠闊，勁度方面亦算唔錯。

「合夥智能」戴頭罩由奧爾民跳兩段，拖下拖下，展步欠仍順暢，然而台型十足有好感，論馬初起。

兆文