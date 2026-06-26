內圈捕影│「後無來者」人見人讚

大多周六參戰馬昨朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現摘錄如下。

「顏色之皇」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神色活躍充滿朝氣。

「得道猴王」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，外觀又省鏡，身壯毛色金光閃閃。

「做好自己」助手踱一圈，細馬依然身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續態勇。

「精英雄心」助手踱兩圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，灰馬身粗壯唔瘦，神采奕奕上佳水準。

「風采人生」助手踱兩圈，步順力足又夠勁度，馬身壯得很，毛色油潤有光澤，持續態勇體力充沛。

「風采人生」助手踱兩圈，步順力足又夠勁度，馬身壯得很，毛色油潤有光澤，持續態勇體力充沛。

「穿甲戰鷹」助手踱兩圈，全程擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，馬身保持壯健，唞夠操足仍勇。

「領創動力」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，馬身喼得好靚，火力未減半分，操足而臨依然勇銳。

「風火恆雲」助手踱兩圈，收斂淡定唔再搶口，全程接受操控，步爽力度充足，朝氣勃勃佳態洋溢。

「鄉村樂韻」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勝後更加醒神。

「後無來者」助手踱兩圈，步挺開揚又有彈力，身壯健毛色悅目，火氣亦唔錯，最弗一次人見人讚。



謝鋒