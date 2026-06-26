Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「後無來者」人見人讚

晨操動態
更新時間：00:01 2026-06-26 HKT
發佈時間：00:01 2026-06-26 HKT

大多周六參戰馬昨朝到內圈出試，有甚多勇馬出現，現摘錄如下。

「顏色之皇」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身好壯全身肌肉，神色活躍充滿朝氣。

「得道猴王」助手踱兩圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，外觀又省鏡，身壯毛色金光閃閃。

「做好自己」助手踱一圈，細馬依然身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續態勇。

「精英雄心」助手踱兩圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，灰馬身粗壯唔瘦，神采奕奕上佳水準。

「風采人生」助手踱兩圈，步順力足又夠勁度，馬身壯得很，毛色油潤有光澤，持續態勇體力充沛。
「風采人生」助手踱兩圈，步順力足又夠勁度，馬身壯得很，毛色油潤有光澤，持續態勇體力充沛。

「風采人生」助手踱兩圈，步順力足又夠勁度，馬身壯得很，毛色油潤有光澤，持續態勇體力充沛。

「穿甲戰鷹」助手踱兩圈，全程擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，馬身保持壯健，唞夠操足仍勇。

「領創動力」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，馬身喼得好靚，火力未減半分，操足而臨依然勇銳。

「風火恆雲」助手踱兩圈，收斂淡定唔再搶口，全程接受操控，步爽力度充足，朝氣勃勃佳態洋溢。

「鄉村樂韻」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勝後更加醒神。

「後無來者」助手踱兩圈，步挺開揚又有彈力，身壯健毛色悅目，火氣亦唔錯，最弗一次人見人讚。


謝鋒

最Hit
素海霖被捕 港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注
00:49
素海霖被捕｜港產AV女優任外圍賭網代言人 涉推廣或便利收受賭注被捕
突發
6小時前
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
粵語片影星苗金鳳逝世享年80歲 《女人俱樂部》成劇集遺作 曾效力麗的、佳藝等多間電視台
影視圈
5小時前
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
苗金鳳離世丨嫁年長廿年伯樂劉芳 曾歷兩段婚姻晚年保持單身 離婚後為子繼續與前夫同居
影視圈
4小時前
陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛
02:30
陳敏兒安息禮丨長子廖文哲落淚致辭 與母曾無所不談到保持距離：佢話我知咩係無條件嘅愛
影視圈
9小時前
陳敏兒安息禮丨曝光「最後說話」豁達看生死  鄧萃雯哽咽揭遺憾：以為佢冇事、康復
04:32
陳敏兒安息禮丨曝光「最後說話」豁達看生死  鄧萃雯哽咽揭遺憾：以為佢冇事、康復
影視圈
8小時前
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
明愛醫院KOL女實習醫生被炒 醫管局CEO李夏茵指重聘機會渺茫：好難再請操守有問題嘅人
社會
4小時前
陳敏兒安息禮｜蕭潮順長文悼摯友  難忘慈母照顧患血癌文諾  為廖啟智與長子關係仆心仆命
陳敏兒安息禮｜蕭潮順長文悼摯友  難忘慈母照顧患血癌文諾  為廖啟智與長子關係仆心仆命
影視圈
7小時前
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
01:21
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
突發
12小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
71慶回歸餐飲優惠2026｜七一連鎖快餐／酒家／酒店／便利店著數合集 另設長者專屬折扣
71慶回歸餐飲優惠2026｜七一連鎖快餐／酒家／酒店／便利店著數合集 另設長者專屬折扣
飲食
6小時前