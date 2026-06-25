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內圈捕影│「天天同樂」上佳水準

晨操動態
更新時間：01:30 2026-06-25 HKT
發佈時間：01:30 2026-06-25 HKT

不少報名馬昨朝到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「天天同樂」助手踱一圈，收斂淡定唔再搶口，全程接受操控，身靚全身肌肉，神采奕奕上佳水準。「開心指數」副練踱一圈，毛色靚展現光澤，步順力雄火氣充裕，跑姿順暢落腳輕巧，近況相當好。

「綫路英雄」助手踱兩圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗有光澤，佳態保持體力充足。「自動自覺」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神態對辦又有暗火，未見走樣。

「縱橫天下」助手踱一圈，試來精神爽利，擔番高頭再無頹態，步順輕巧神態暢旺，久沉馬有起色。「確好勁」助手踱一圈，慣性有點搶口，神生步爽展現朝氣，馬身更實淨毛色更靚，論態在上佳水準。

雙贏正值勇境

「雙贏」運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現。
「雙贏」運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現。

「哈羅威」助手踱一圈，表現極之放鬆，汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身喼得靚，長在作戰水平。「雙贏」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，正值勇境極具好感。

「花香月明」助手踱一圈，神態極之輕鬆，落腳輕巧富彈力，外觀靚身壯肌肉結實，朝氣勃勃有進步。「鑽得勝」助手踱一圈，唔急唔搶口勁收斂，力度不弱馬身結實，神態對辦落腳夠輕，觀感唔錯。

謝鋒
 

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