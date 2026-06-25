晨光追擊│「友瑩仁」銳不可擋

賽事在周六舉行，因此大部份參戰馬於昨朝進行試跑，不乏勇馬及精彩鏡頭，現將操練報導過程如下。

「友瑩仁」戴頭罩由助手跳兩段，大步而馳極具威勢，火旺神生走勢爽，更進一步銳不可擋。「風繼續吹」戴頭罩由助手跳兩段，年紀雖老，卻依然跳來有火有力，馬身亦夠飽滿，保養得宜。

「開心宇宙」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，擔高頭走甚有威勢，身壯勁度未減半分，勇況依然體力充沛。「本能」戴頭罩由助手跳兩段，出腳更有彈力，亦比前更咬地，贏開特別醒，大勇大熟境地。

「星際快車」助手跳兩段，墜手急勁，火氣好到不得了，身靚毛色悅目，去番最佳時候。「快馬加鞭」戴頭罩由蔡明紹跳兩段，走勢硬朗勁度十足，過終點後餘勢仍強，今季最銳利一次。

「創寶駒」戴頭罩由潘頓跳一段，動作更俐落更順暢，人馬顯得很合拍，神采飛揚，走勢譽滿欄邊。「安可」戴頭罩由助手跳兩段，神閒氣定快慢由人，落腳輕巧近乎點地無聲，予人一見傾心之感。

「小魔怪」戴頭罩由何澤堯跳兩段，唔再心急唔再岳頭，落腳輕快力度又好，勇況正盛不斷進步。「健康快車」助手跳一段，神態非差力度不弱，身實淨毛色油潤，絕不遜於贏馬時候。

樂勝天下目光銳利

「樂勝天下」保持身壯毛色立令，依然省鏡未見疲態。

「樂勝天下」袁幸堯跳兩段，目光銳利仍具朝氣，保持身壯毛色立令，依然省鏡未見疲態。「勇霸龍」戴頭罩由助手跳一段，大舊飯唔輕身，力度保持有餘，毛色仍靚，長期在爭勝水準。

「鄉村樂韻」助手跳兩段，步闊力度極充沛，毛色悅目亮到透光，比起上仗贏馬更吸引。「同有運」戴頭罩由助手跳兩段，試來精神爽利，步闊有力更展現暗火，抖夠操足重新振作。

兆文