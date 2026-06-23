沙田早晨│「電訊驕陽」石哥落埋手
更新時間：15:45 2026-06-23 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-23 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-23 HKT
「電訊驕陽」季中已開始增程，並於谷草一哩跑獲一亞兩季，上仗因應排10檔而留前鬥後，結果交出11 11 10 3走位，衝線後餘勢吸引，今仗有五班一哩不跑，刻意挑戰大長途二千二米，部署絕非無的放矢，睇埋今朝加課徐雨石全程跟實，甚至一度落手拖馬，值得看好。
問鼎巔峰阿游搵安仔
「問鼎巔峰」至今十二戰屬三零部隊身份，賽績欠睇頭，但值得留意是本身於二一年十一月九日出世，只是四歲半左右，仍有改進空間，目前減至三十分低位，隨時可以反彈，況且今朝試閘之前，游達榮特意搵鞍上人田泰安傾談了好長時間，而騎練今戰只合作此駒而已。
三軍勇將方仔好肉緊
方嘉柏剛戰憑「順善寶」取勝，取得季內第六十三場頭馬，並領先次席沈集成四W，有「黑夜之神」之稱的方仔，今次更返到主場谷草強陣出擊，有望將領先距離進一步加大，而跑番谷草一哩的「三軍勇將」更要份外留意，皆因今朝操練之後，方仔走去機坪接馬好肉緊。
蓮冠皇騎練出雙入對
「蓮冠皇」上季出道第二戰已於谷草千二開齋，今季初出再於同程取勝，不過再跑多一仗入位後，便改向谷草一哩攻堅，可惜三次入位未能再贏，且愈跑愈差，到上仗終於回歸短途跑同程再度接近，今再接再厲並抖夠志不在小，加上今朝廖康銘同希威森出雙入對，擺明有計。
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