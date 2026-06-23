內圈捕影│「勁進駒」心火湧現

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「電訊驕陽」助手踱一圈，過步爽力度貫注，神色極之活躍，毛色悅目充滿光澤，一直見好體力充沛。「開心三多」助手踱一圈，毛色金光閃閃，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充裕，持續見好健康理想。

「勁進駒」助手踱一圈，全程搶走心火湧現，身壯健毛色靚，雙目炯炯有神現朝氣，勇態未見低落。「星願無限」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，外觀對辦馬身實淨，力度一課比一課增強，進度轉好。

「領袖勁力」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，墜手暗火展現，不斷進步已在勇境。「泰泰精神」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身好壯毛色亮麗，不遜贏馬時候。

飛馬座走勢硬朗

「飛馬座」外觀企埋皮光肉滑，上佳水準譽滿欄邊。

「飛馬座」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，外觀企埋皮光肉滑，上佳水準譽滿欄邊。「駿毅快車」袁幸堯踱一圈，出腳輕爽又有彈力，神態集中表現乖巧，馬身愈收愈扎實，極具好感。

「浪漫鬥士」助手踱一圈，情緒安穩好專注，細馬身壯無瘦，步爽勁力度充足，更進一步氣勢旺盛。「長勝隊長」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若，身靚走勢爽朗，朝氣勃勃佳態洋溢。

謝鋒