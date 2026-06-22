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周俊樂過檔操「好實力」 有望擦出新火花

晨操動態
更新時間：16:09 2026-06-22 HKT
發佈時間：16:09 2026-06-22 HKT

周三晚尾場巫廄「翠兒威威」馬主陳橋森是周俊樂的未來外父，該駒在港三捷均由周俊樂建功。此馬上場出賽，周俊樂騎同場的「凌登」贏馬，「翠兒威威」則易配田泰安入Q。「翠兒威威」今次再出，周俊樂騎同場呂廄的「好實力」，「翠兒威威」今場則初配何澤堯。

今早沙田晨操，周俊樂為「好實力」，呂健威全神貫注地檢視，此馬近三場配霍宏聲跑入位置，今次換人望擦出新火花。

另外，呂健威今早除了緊張「好實力」外，也有檢視其他參戰馬操練，如潘頓操「勁進駒」、希威森操「龍又生」、周俊樂操「三代至醒」、蔡明紹操「江南勇士」等，動態積極。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜
 

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