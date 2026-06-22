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沙田早晨│「隨緣得勝」阿游落隧道

晨操動態
更新時間：15:45 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-22 HKT

「隨緣得勝」上仗改配潘頓立即贏馬，按韁大勝五個多馬位，締出今季谷戰贏馬最遠紀錄，打破缺口並找到最佳配搭，今仗人馬強勢再來值得追捧，今朝出跳亦成為焦點，當時五點四十分出場，課前游達榮已跟住出圈，去到課後甚至趕落隧道底接馬，顯得份外重視。

航哥為兩駒手舞足蹈

「精益大師」和「不同世界」今朝出跳時葉楚航走出跑道口向鞍上人教路，而且不斷做手勢動靜多多。
「精益大師」和「不同世界」今朝出跳時葉楚航走出跑道口向鞍上人教路，而且不斷做手勢動靜多多。

「精益大師」和「不同世界」呢對葉廄馬，今朝未夠五點就出跳，葉楚航駛出一貫搏殺動靜，走出跑道口向鞍上人教路，當時航哥不只給予操練指示，而且不斷做手勢動靜多多，再看兩駒同樣減分已多，尤其「精益大師」上仗拚獲亞軍段重新振作，呢對馬必要昅實。

價值傳承潘頓好積極

今朝「價值傳承」由潘頓出跳，及後更同葉楚航傾了好長時間。
今朝「價值傳承」由潘頓出跳，及後更同葉楚航傾了好長時間。

講開葉廄馬，當然不得不提「價值傳承」，今朝五點四十分由潘頓出跳，亦是騎者首匹出跳馬，出試期間小心翼翼落足心機，及後到烽火台休息時候，更同葉楚航傾了好長時間，再看潘頓同場有匹騎開並有好表現的「馬力」亦推庄，更見「價值傳承」的非凡吸引力。

快樂神駒騎練唔停口

廖康銘今朝捉住霍宏聲密斟近五分鐘，傾到唔停口。
廖康銘今朝捉住霍宏聲密斟近五分鐘，傾到唔停口。

方嘉柏剛戰又有進帳，廖康銘被愈拋愈遠，雖然如此，後者未有放軟手腳跡象，因為今次陣容不弱之餘，參戰馬今朝紛紛進行試跑，阿廖一如既往留守會員席督操，課後走去機坪接馬，當中對「快樂神駒」份外緊張，捉住鞍上人霍宏聲密斟近五分鐘，傾到唔停口。

呂廄雙雄樂仔全力搏

今朝周俊樂為「好實力」及「三代至醒」出跳後，特意到烽火台揾呂健威商討出擊大計。
今朝周俊樂為「好實力」及「三代至醒」出跳後，特意到烽火台揾呂健威商討出擊大計。

旺人的確是旺人，周俊樂今季長期強勢，剛戰出策大冷門「千禧龍」一樣得手，人逢喜事精神爽，今朝樂仔操馬寧舍醒神，親身為多匹戰駒出跳，包括「好實力」、「三代至醒」及「小皇爺」，其中試前兩駒尤其吸引，因為之後樂仔特意到烽火台，揾呂健威商討出擊大計。

頑童米高緊張跟得貼

「頑童」今朝出跳時鄭俊偉留守欄邊睇實，之後就立即趕返馬房閘口等馬。
「頑童」今朝出跳時鄭俊偉留守欄邊睇實，之後就立即趕返馬房閘口等馬。

馬季已進行到八十二次，目前尚有鄭俊偉未贏夠數畢業，縱使仍有三周時間，但為免夜長夢多，最好當然是盡早贏夠數，今戰「頑童」能否助他一把不得而知，不過今朝耙地前安排出跳，當時米高留守欄邊睇實，出跳後就立即趕返馬房閘口等馬，肉緊程度可謂路人皆見。
 

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