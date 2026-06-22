內圈捕影│「星運少爵」目光銳利

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「官金騏」助手踱一圈，姿態從容不迫，步挺開揚貫注力足，細粒仔身唔瘦好飽滿，神采奕奕觀感好。「星運少爵」助手踱兩圈，馬身壯到不得了，目光銳利，神生步爽充滿霸氣，勇銳鋒芒畢露。

「翠兒威威」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又爽勁，大半程岳高頭走，精神爽利長期態勇。「三強」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身粗壯展現線條，正值勇境充滿好感。

「電玩精英」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，灰馬身壯極之實淨，有進無退銳不可擋。「贏玥」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實毛色又靚，不斷進步好吸引。

「都靈勇士」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，老當益壯。「威威父子」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，饒具朝氣正值勇境。

連連好運力度增強

「連連好運」神情專注表現淡定，大有進展及鋒而試。

「連連好運」助手踱一圈，神情專注表現淡定，身收靚全身肌肉，力度不斷增強，大有進展及鋒而試。「財富非凡」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容不迫，馬身收靚毛色靚，愈見吸引踏上正軌。

謝鋒