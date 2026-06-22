Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「星運少爵」目光銳利

晨操動態
更新時間：15:30 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:30 2026-06-22 HKT

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「官金騏」助手踱一圈，姿態從容不迫，步挺開揚貫注力足，細粒仔身唔瘦好飽滿，神采奕奕觀感好。「星運少爵」助手踱兩圈，馬身壯到不得了，目光銳利，神生步爽充滿霸氣，勇銳鋒芒畢露。

「翠兒威威」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又爽勁，大半程岳高頭走，精神爽利長期態勇。「三強」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身粗壯展現線條，正值勇境充滿好感。

「電玩精英」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，灰馬身壯極之實淨，有進無退銳不可擋。「贏玥」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實毛色又靚，不斷進步好吸引。

「都靈勇士」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，老當益壯。「威威父子」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，饒具朝氣正值勇境。

連連好運力度增強

「連連好運」神情專注表現淡定，大有進展及鋒而試。
「連連好運」神情專注表現淡定，大有進展及鋒而試。

「連連好運」助手踱一圈，神情專注表現淡定，身收靚全身肌肉，力度不斷增強，大有進展及鋒而試。「財富非凡」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容不迫，馬身收靚毛色靚，愈見吸引踏上正軌。

謝鋒

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
失意女又一城街頭爆喊 陌生暖男遞紙巾送水 留下「一句說話」惹喊全網｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
15歲情侶偷嘗禁果兼肛交 女方分手2年後報警 22歲男獲有條件釋放 自簽$2000保證兩年內不犯案
社會
4小時前
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
毛舜筠晒家庭照為老公區丁平慶父親節 女婿Andrew罕現身成焦點 結婚2年定居美國
影視圈
6小時前
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存
影視圈
7小時前
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
初級大人必學！烚蛋用冷水定熱水好？一文即睇3種熟度最佳煮法 零失敗不破裂
食用安全
8小時前
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
手機廣東話語音輸入失準？關閉1個隱藏設定 秒解決錯字問題 網民實測：好似真係準咗
生活百科
2026-06-21 13:00 HKT
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
01:59
Save Lily｜父親稱Danny情況每況愈下 盼早日團聚 母獲准留院陪伴冀餵人奶
突發
6小時前
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
「周街都50K啦！」離地父母狂踩2萬起薪親生仔：「係咪諗住住劏房？」超狂背景曝光網民秒懂｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
深圳西麗塔︱關閉逾30年正式開放 前身原來是……
灣區時事
21小時前
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
2026-06-21 12:30 HKT