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晨光追擊│「價值傳承」神態暢旺

晨操動態
更新時間：15:15 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-22 HKT

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「久久為尊」助手跳兩段，扣住有番啖火，馬身脹卜卜，甚有好感。「價值傳承」戴頭罩由潘頓跳兩段，動作瀟灑，展步俐落神態暢旺，毛色又夠油潤。

「本領非凡」戴頭罩由何澤堯跳兩段，從容不迫走過，落腳既輕又有力，朝氣勃勃。「蓮冠皇」戴頭罩由希威森跳兩段，走勢硬朗展現朝氣，細馬身實淨重新振作。

「北海盜」戴頭罩由黃寶妮跳兩段，暗火湧現老馬好現象，毛色烏卒卒又好睇。「你知我得」戴頭罩由助手跳兩段，主動肯走火氣唔錯，馬身喼得靚未見低落。

「江南勇士」戴頭罩由蔡明紹跳兩段，文靜馬唔會展現鋒芒，平穩走過神態尚可。「三代至醒」戴頭罩由周俊樂跳兩段，出腳整齊動作順暢，進度愈見出色已在勇境。

「勝在當下」戴頭罩由田泰安跳兩段，豎尾卻專注，步開得闊又夠力，觀感勝前。「快樂神駒」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，動作有啲大，然而勁度唔錯，身色都對辦。

「寫我其誰」鍾易禮跳兩段，神情集中唔再東張西望，勁度增強大有進展。「佐治傳奇」戴眼罩及頭罩由助手拍「維港智能」跳兩段，快慢由人追上好反應，出腳咬地力度好充足。

「環球英雄」戴頭罩由助手跳一段，神態活躍火氣未減半分，外觀討好未見走樣。「乘數表」戴頭罩由艾道拿跳兩段，淡淡定神態理想，馬身粗壯飽滿，仍具好感。

浪漫鬥士勝後更進

「浪漫鬥士」四蹄盡展彈力十足，神態活躍現朝氣。
「浪漫鬥士」四蹄盡展彈力十足，神態活躍現朝氣。

「好實力」戴頭罩由周俊樂跳兩段，聚精會神步挺爽勁有力，火力有增無減弗到爆。「浪漫鬥士」戴頭罩由潘頓草地跳兩段，四蹄盡展彈力十足，神態活躍現朝氣，勝後更進。

兆文

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