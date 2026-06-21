內圈捕影│「捷足奔馳」神生步爽

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「捷足奔馳」助手踱兩圈，目光銳利神生步爽，毛色油潤悅目，有進無退弗到震。「你知我得」助手踱一圈，淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實外觀駟正，仍具好感未見走樣。

「品德寶寶」助手踱一圈，步密密輕鬆完成，步順爽勁神色暢旺，暗火展現身又靚，抖夠操足仍勇。「勝在當下」助手踱一圈，愈來愈放鬆，汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身實淨現線條，予人好感。

「北海盜」助手踱一圈，試來精神爽利，老馬有火好現象也，毛色悅目烏卒卒，正值勇境不遜勝時。「時時精準」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，毛色鮮明潤澤，神態自若，傷癒操足不俗。

可靠大師暗火湧現

「可靠大師」運步如輪神采奕奕，依然勇銳好吸引。

「東方魅影」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚有條線美，火氣又好墜手起勁，狀態長期出色。「可靠大師」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，依然勇銳好吸引。

「頑童」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得好壯，踏上正軌。「川河帥駒」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順俐落神態對辦，力度好過之前，有點進展態況冒升。

謝鋒