晨光追擊│「越駿齊歡」步順開揚

雖然是周日晨課，但今朝出跳馬不少，大多周三參戰馬都做試跑，現將操練過程報導如下。

「財富非凡」戴頭罩由助手跳兩段，口勁盡斂聽教聽話，神情集中步伐輕快，進度不斷轉好譽滿欄邊。 「越駿齊歡」戴頭罩由助手跳兩段，愈見專注步順開揚，再無稚嫩感覺，外觀駟正身夠扎實，饒具好感。

「長勝隊長」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態軒昂朝氣旺盛，正值勇境。「威威父子」戴眼罩由助手跳兩段，馬身實淨毛色潤澤，步穩力度不弱，保養理想，具備爭勝水準。

「翠兒威威」拍「寶進」跳兩段，同樣助手，前駒戴頭罩及面箍，依然跳來似模似樣，身輕步挺有活力，多跑下馬身喼得壯，佳態保持有餘，後駒戴面箍，暢順走過而已，神色更有啲淡，未算吸引。「美麗多盈」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，神色好過之前，更有番墜手感，火氣好番好多，有轉機。

不假外求落腳輕快

「不假外求」精神飽滿饒具朝氣，近況相當好。

「不假外求」戴頭罩由助手跳一段，精神飽滿饒具朝氣，毛色充滿光澤，落腳輕快力充裕，近況相當好。「怡傲錢莊」戴頭罩由助手跳兩段，由唔起眼變得起眼，細粒仔開始有肌肉，步順開揚力度亦唔錯。

「贏玥」戴眼罩由助手跳兩段，比前淡定得多，唔再搶口，力度保持神采奕奕，勇銳之餘又進步。「寶成智好」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，俯首情緒集中，身夠飽滿毛色立立令，埋門力度提升，傷癒不俗。

「加州活力」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，一直見好體力充裕。「十力」戴頭罩由助手跳兩段，操控得好唔急口，不過拖下拖下，展步仍欠順暢，力度亦平平。

兆文