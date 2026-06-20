沙田早晨│「快樂老撾」阿巫玩搶攻

「快樂老撾」在桂廄只跑了四仗僅獲兩季軍，季中又轉投到巫偉傑馬房，而轉倉後未急於安排出賽，反而運往從化重頭訓練，賽前試了三課大閘，最近一課臨衝線撲上相當吸睛，狀態及鋒而試，睇埋今朝到內圈加課之後，巫偉傑走到機坪口睇馬，今仗施予突襲絕不意外。

熱氣球韋達罕見接馬

今朝「熱氣球」操練之後韋達到馬房閘接馬，此一舉動相當少見。

「熱氣球」跑完九月中一仗之後，發現右前腿肌腱受傷，亦因此耽誤進度，直至今年四月三十日才通過獸醫檢驗，而五月隨即在從化試兩課閘，而且均由今仗騎師艾道拿執韁，今戰復出能否給予大家驚喜不得而知，但今朝操練之後韋達到馬房閘接馬，此一舉動相當少見。

天福輝哥緊張到出面

姚本輝今朝不論課前課後都跟住「天福」出入。

季尾階段，未交代馬特別好鬥志，尤其是季中才接手的，正如今戰「天福」便是一例，上季尾才出道只跑一仗，今季四歲處盛年，不過連拚無功後二月份便他投，在姚廄跑過三次季殿各一，必心急贏番場，姚本輝今朝舉動也表明一切，不論課前課後都跟住此馬出入。

美麗同享告仔有動靜

今朝「美麗同享」出操前告東尼現身機坪隧道口等馬。

「美麗同享」是已褪色的頂班良駒，但對上兩季都在季尾爭功，上季更勝出同一盃賽，再看上仗慢步速亦追近入Q，足見爛船尚且有三斤釘，事實上，近期此駒表現份外勇猛，一再搶韁躍躍欲試，老馬非常好火，加上今朝出操前告東尼現身機坪隧道口等馬更放心追捧。

