晨光追擊│「人和家興」暗火湧現

今朝出跳的參戰馬並非太多，弗馬相對甚少，同時極少騎師到場，場面冷清，現將操練報導過程如下。

「添喜運」戴頭罩由助手拍伴跳馬跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，抖夠操足弗到不得了。「人和家興」戴頭罩由助手跳一段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，老馬有此現象唔簡單。

「泰坦」戴頭罩由助手跳兩段，帶點均速但過步暢順，力度神態均好過之前，有點進展。「勤德皆備」助手跳兩段，比過往淡定得多，昂首闊步充滿勁度，外觀省鏡已在勇境。

「金獅大俠」戴頭罩由助手跳一段，拖下拖下，展步仍欠順暢，平平無奇進度差勁。「光年魅力」助手跳兩段，岳高頭走神氣十足，落腳點地無聲，馬身壯得很，氣勢正盛。

「將睿」戴頭罩由助手跳兩段，無轉腳但從容不迫，大大步展現朝氣，身色皆靚論態出色。「威力非凡」戴頭罩由助手跳兩段，按住順走輕舒步頭，細馬身靚呈現條線美，出腳爽勁有力，勇態保持有餘。

「不勞而獲」戴頭罩由助手跳兩段，口勁依然重，老問題無改過，力度亦普通，好感欠奉。「戀愛最火」助手跳兩段，身已收好無肥態，不過毛色仲係淡淡哋，勁度也好一般。

好友心得走勢硬朗

「好友心得」輕描淡寫完成，神色活躍展現朝氣。

「贏得自在」戴眼罩頭罩由助手跳兩段，試得甚牽強，步欠開揚神色甚淡，進度平凡。「好友心得」戴頭罩由助手跳一段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，神色活躍展現朝氣。

「帶贏來」戴頭罩由助手跳一段，勁度始終唔夠，半推半就完成，馬身則幾飽滿。「戀愛狂」戴頭罩由助手跳兩段，神色好過之前，馬身夠實淨，毛色又好睇，有點好感。

兆文