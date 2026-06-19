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沙田早晨│「盈智多寶」安排夠特別

晨操動態
更新時間：00:13 2026-06-19 HKT
發佈時間：00:13 2026-06-19 HKT

手機拍片，可以話近年的馬圈趨勢，好似昨朝大約六點十五分，廖廄「盈智多寶」到大圈出跳，就由馬房秘書連家欣拍低過程，而當時只有此匹廖廄馬出跳，少有地未有其他廄侶出試，備戰安排極之特別，再看此駒試閘一再交出好走勢，今戰初出確有留意價值。

領班為黎廄戰駒拍片

多位騎練出外渡假，昨朝烽火台好多空位，場面冷清，雖然如此，出跳馬卻多得很，而且可能毋須等待騎師關係，大多馬匹一早出跳。正如黎廄戰駒大多極早露面，較特別是馬房領班K仔罕見走上烽火台頂樓，逐匹逐匹用手機拍低出跳過程，好讓外遊的黎昭昇慢慢細看。

「共享富裕」雷神親身試

剛去了韓國渡假的莫雷拉，前朝已回航操馬，昨朝繼續現身之餘，甚至早至五點十分就露面，早段主力替方廄馬在內點踱步，直至六點五十分，終於替「共享富裕」到草地出跳，今課拍住「川河耀駒」先落後，去到末段慢慢追上，過終點後更拋甩廄侶，狀態弗到震。

「豐功偉績」「眼健康」似樣

蔡約翰是少有昨朝現身的練馬師，但可能出跳馬不多，也可能是天氣不太好，比起平日，練者較少出現於公眾席督操，所以「豐功偉績」同「眼健康」出跳時他到當地睇馬，相對地盡顯對兩駒重視程度，加上課後走去機坪隧道口睇馬，之後再護送牠們返倉，必要昅實。

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