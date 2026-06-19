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晨光追擊│ 「美麗同享」墜手好火

晨操動態
更新時間：00:56 2026-06-19 HKT
發佈時間：00:56 2026-06-19 HKT

一如平日周四晨課，昨朝出跳馬相當踴躍，當中不乏周日參戰勇馬，現摘錄如下。

「閃耀天河」戴頭罩由助手跳兩段，擔高頭走甚神氣，多跑下馬身喼得壯，狀態無走樣。
  「有備而戰」戴頭罩由助手跳一段，比前更放鬆唔急唔搶，步順整齊，質新馬不斷轉好。
  「合夥奔馳」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬小心翼翼操控，步穩力足神態軒昂，狀況回勇。
  「美麗同享」戴頭罩由副練跳兩段，年紀雖老一樣係威係勢，墜手好火神態活躍，保養得宜。
  「正本唐心」戴頭罩由助手跳三段，愈見專注步順有力，馬身更實淨，進度理想。「幸運有您」戴頭罩由助手跳兩段，老馬保養好，試來精神爽利，落腳輕快夠爽，狀態有迴光之勇。

 「仁仁有餘」莫雷拉跳兩段，健步如飛渾身是勁，雙目炯炯有神，贏馬後氣勢正盛。
 「仁仁有餘」莫雷拉跳兩段，健步如飛渾身是勁，雙目炯炯有神，贏馬後氣勢正盛。

  「越駿聯歡」副練跳一段，慣例豎尾走，毛色愈見油潤，馬身夠結實，狀態仗比仗好。「豐功偉績」戴頭罩由助手跳兩段，試來精神爽利馬身又靚，走勢硬朗有火有力。

「禪勝輝煌」戴頭罩由助手跳兩段，肯走完全唔懶，毛色烏卒卒悅目，早課予人好感。「開心三寶」戴頭罩由副練跳兩段，少少懶但力度充足，皮光肉滑外觀亦四正，狀態平穩。
  「嘉應傳承」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，一貫頭岳岳，神態活躍展現暗火，狀態不俗。「家傳之寶」戴頭罩由助手跳兩段，並無分心表現乖巧，身色都四正，展現朝氣，態有進展。
  「幸福約定」戴頭罩由助手跳一段，有少許心急，但步幅開揚，力度再增強，狀態已起。「浪漫戰神」戴頭罩由助手跳三段，玩脷但集中，出腳輕巧俐落，狀態在最佳時候。
  「笑看風雲」戴頭罩由袁幸堯跳兩段，長身及台型尚可，毛色烏卒卒，試來淡淡定，狀態在初起階段。
  「仁仁有餘」莫雷拉跳兩段，健步如飛渾身是勁，雙目炯炯有神，贏馬後氣勢正盛。「勁無限」戴頭罩由助手草地跳兩段，走過仍有稚嫩感，但力度增強，毛色比前潤澤，狀態比前稍好。


兆文

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