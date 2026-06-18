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內圈捕影│「韋金主」鋒芒畢露

晨操動態
更新時間：02:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-18 HKT

大多報名馬昨朝到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「韋金主」助手踱一圈，身壯好靚脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，進步且勇鋒芒畢露。「加州動員」助手踱一圈，出腳輕快彈力夠，馬身靚好實淨，神態回旺有番啖火，確認復甦上佳水準。

「正本唐心」莫雷拉踱兩圈，收斂淡定唔再搶口，全程接受操控，身收靚無肥態，力度提升甚有好感。「勁無限」助手踱兩圈，比前收斂好多，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收靚持續轉好。

「勁大威猛」袁幸堯踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度充沛，火氣保持新勝猶勇。「熱氣球」助手踱一圈，郁身郁勢慣性如此，論態對辦，夠輕身力度不俗，神情又夠專注，傷癒不俗。

源好運貫注力足

「源好運」馬身實淨毛色悅目，狀態一直見好。
「源好運」馬身實淨毛色悅目，狀態一直見好。

「源好運」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽貫注力足，馬身實淨毛色悅目，狀態一直見好。「智多多寶」助手踱一圈，愈來愈放鬆，汗濕唔多口勁收斂，神情集中，轉倉操足大有進展。

「順善寶」莫雷拉踱兩圈，步伐穩健力度充沛，馬身更壯更實淨，火氣有增無減，保持勇健精力充沛。「雙星報喜」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕巧力度充足，馬身夠壯唔瘦，火力不俗狀態不差。

謝鋒

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