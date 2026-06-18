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晨光追擊│「非凡豪傑」神采奕奕

晨操動態
更新時間：02:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-18 HKT

大多馬匹留待今朝試跑，昨朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練報導過程如下。

「怡昌奇兵」戴頭罩由副練跳兩段，用暗力拉實火氣好，身壯神態活躍，抖夠操足依然醒神。「非凡豪傑」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，操控得好唔急口，喼到身壯毛色仍靚，神采奕奕上佳水準。

「膨才」戴頭罩由助手跳兩段，試來精神爽利，翻步急密有彈力，火氣唔錯，去番最弗時。「奇異果」戴頭罩由助手跳三段，精神飽滿出腳順滑俐落，若然可再收斂更完美，但已比之前進步。

「致力之城」戴頭罩由助手跳一段，扣住走神態軒昂，走勢硬朗力度充裕，細馬身亦夠實淨。「將傲」戴頭罩由助手拍伴跳馬跳兩段，愈來愈收斂快慢由人，出腳夠咬地唔再步浮浮，不斷轉好進度理想。

「大眾福星」梁家俊跳兩段，按住輕鬆走過，力度好夠落腳夠輕，灰馬身型札實唔瘦。「錶之銀河」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗且充滿彈力，身壯色潤外觀好睇，轉倉操足有好感。

輕鬆大少力度提升

「輕鬆大少」神情專注步伐穩健，愈見吸引已在勇境。
「輕鬆大少」神情專注步伐穩健，愈見吸引已在勇境。

「精算暴雪」助手跳兩段，精神飽滿饒具朝氣，毛色現光澤，目光炯炯有神，長期見好。「輕鬆大少」戴頭罩由助手跳兩段，神情專注步伐穩健，力度持續提升，愈見吸引已在勇境。

「閃電小子」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺力勁身又夠壯，朝氣勃勃極之吸引。「金勝名駒」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，神態昂揚渾身是勁，比起上仗更弗。

「威威神駒」戴眼罩由助手跳兩段，看似起勁實則未夠放鬆，勁力仍在韁口之上，慢熱徘徊不前。「領駿精彩」戴頭罩由助手跳兩段，大半程側住頭走欠集中，步重貫注力不足，仍待調教。

兆文

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