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內圈捕影│「勇者為皇」力度充沛

晨操動態
更新時間：02:00 2026-06-17 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-17 HKT

大多參戰馬昨朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「小鳥天堂」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，抖夠操足省鏡。「勇者為皇」助手踱一圈，毛色悅目烏卒卒，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，狀態弗到漏油。

「大眾福星」助手踱一圈，灰馬身好粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力不俗極具好感。「共享富裕」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身仍靚好實淨，毛色油潤悅目，有火有力佳態保持。

「百賀飛駒」助手踱一圈，步挺開揚又有彈力，身壯健毛色有光澤，墜手火氣唔錯，拍得住贏馬時候。「笑看風雲」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，早熟進度好值得留神。

「幸運二十」助手踱一圈，神色明顯好過之前，亦有番火氣，走勢硬朗力度充裕，久沉分子終有轉機。「豐功偉績」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度不俗，饒具好感一直吸引。

逍遙騎士力度增強

「逍遙騎士」全程岳高頭走好神氣，近況弗到震。
「逍遙騎士」全程岳高頭走好神氣，近況弗到震。

「逍遙騎士」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯力度再增強，外觀又省鏡，近況弗到震。「順善寶」助手踱兩圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身好壯毛色亮麗，持續態勇體力充沛。

謝鋒

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