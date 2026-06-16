內圈捕影│「時時歡聲」步挺開揚

大多參戰馬昨朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「時時歡聲」副練踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身紮實神態極佳，持續態勇無走樣。「美麗同享」副練踱兩圈，小心按實順走，外觀靚身色俱吸引，過步輕爽力度充沛，老當益壯保養好。

「非凡豪傑」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，墜手起勁火氣旺盛，近況相當出色。「仁仁有餘」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。

「奇異果」助手踱兩圈，神態極之輕鬆，落腳輕巧富彈力，肌肉結實又夠薄皮，愈見吸引進度理想。「致力之城」助手踱兩圈，試來精神爽利，神情專注目光如炬，步順輕快有彈力，細馬身壯外觀又靚。

博愛先鋒展現暗火

「博愛先鋒」馬身壯全身肌肉，態勇老而彌堅。

「鋁神」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火展現，馬身更壯更實淨，勇態保持有餘。「博愛先鋒」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺開揚並展現暗火，態勇老而彌堅。

「加州熱浪」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得好壯，進度極之不俗。「怡昌奇兵」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，抖夠操足好弗。

謝鋒

