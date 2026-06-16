Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「時時歡聲」步挺開揚

晨操動態
更新時間：02:00 2026-06-16 HKT
發佈時間：02:00 2026-06-16 HKT

大多參戰馬昨朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「時時歡聲」副練踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身紮實神態極佳，持續態勇無走樣。「美麗同享」副練踱兩圈，小心按實順走，外觀靚身色俱吸引，過步輕爽力度充沛，老當益壯保養好。

「非凡豪傑」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，墜手起勁火氣旺盛，近況相當出色。「仁仁有餘」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。

「奇異果」助手踱兩圈，神態極之輕鬆，落腳輕巧富彈力，肌肉結實又夠薄皮，愈見吸引進度理想。「致力之城」助手踱兩圈，試來精神爽利，神情專注目光如炬，步順輕快有彈力，細馬身壯外觀又靚。

博愛先鋒展現暗火

「博愛先鋒」馬身壯全身肌肉，態勇老而彌堅。
「博愛先鋒」馬身壯全身肌肉，態勇老而彌堅。

「鋁神」助手踱兩圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火展現，馬身更壯更實淨，勇態保持有餘。「博愛先鋒」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺開揚並展現暗火，態勇老而彌堅。

「加州熱浪」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得好壯，進度極之不俗。「怡昌奇兵」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，抖夠操足好弗。

謝鋒
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
10小時前
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
吳文忻追思彌撒丨彭秀慧代閨密澄清最後冇離婚 指陳劍陵以「丈夫」身份處理後事：同兩女關係好好
影視圈
6小時前
莫雷拉將前往美國作短期客串。
馬場浮世繪│莫雷拉轉戰美國
馬圈快訊
10小時前
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
防腳痛波鞋推介！足科醫生評選7大步行鞋 Hoka/New Balance/Skechers/ASICS上榜 附3招揀鞋貼士
生活百科
2026-06-14 10:00 HKT
其士爭產案丨五女周蕙蕙繼承遺產多姐妹一倍 自發「分一半」予七弟周維正
其士爭產案丨五女周蕙蕙繼承遺產多姐妹一倍 自發「分一半」予七弟周維正
社會
12小時前
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
八鄉帛事爭路｜村長憤慨怒斥崔老闆講大話：唔係人嚟，一啲感情都無
突發
6小時前
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
01:02
長者沙田過海睇病「大旗」都拒載 的士同行目擊大嘆「呢行自己搞死自己」 兩老轉車一句話曬高EQ獲讚｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
廖志強今被頒令破產。蘇正謙攝
欠債逾290萬 大班麵包西餅主席廖志強被頒令破產
社會
15小時前
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
港人拼多多「僅退款」掀又食又拎爭議 嫌上深圳退貨麻煩 教用「1招神技」退錢被狂轟｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
旺角百佳超市分店結業！清貨優惠貨架清空 網民感嘆：都無咩野賣了
旺角百佳超市分店結業！清貨優惠貨架清空 網民感嘆：都無咩野賣了
飲食
13小時前