晨光追擊│「光年魅力」佳態洋溢

雖然一度雨勢甚大，但昨朝仍有不少參戰馬出跳，更不乏勇馬，現將操練報導如下。

「冷娃」戴頭罩由助手跳一段，擔咇俯首好專注，步順神態旺，仍具好感未見低落。「合夥奔馳」戴頭罩由助手跳一段，向來有點口勁，全程緊韁捉實，馬身更壯火力更充沛。

「亨驥」戴頭罩由助手跳兩段，按住順走姿態輕鬆，走勢硬朗力度不弱，馬身喼得靚。「手機錶霸」戴頭罩由助手跳一段，前腳開得闊夠直，後腿推動力強，神采飛揚去番最弗時。

「有備而戰」戴頭罩由助手跳一段，例牌豎尾但神情集中，步順俐落身又夠輕，比之前更吸引。「人和家興」戴頭罩由助手跳一段，馬身茁壯毛色深潤，神態活躍火氣好，老馬保養一流。

「銀亮奔騰」助手跳兩段，四蹄盡展彈力十足，神態暢旺充滿朝氣，弗到不得了。「光年魅力」助手跳兩段，眼神炯炯朝氣旺盛，身壯又乾爽，神生步勁佳態洋溢。

「越駿聯歡」戴頭罩由助手跳一段，落腳輕快力度唔錯，外觀討好身壯飽滿，進度理想。「百賀飛駒」副練拍「禪勝輝煌」助手跳三段，同樣戴頭罩，前駒畀佢走反應一絕，火氣重現神態生猛，去番最弗時，後駒亦跳來似模似樣，身輕步挺有活力，馬身實淨毛色靚。

閃耀天河仍在勇境

「閃耀天河」神閒氣定不徐不疾，落腳輕巧急勁。

「翠紅」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，出腳流暢力度充足，保持住鋼條身型，佳態保持有餘。「閃耀天河」戴頭罩由助手跳兩段，神閒氣定不徐不疾，落腳輕巧急勁，仍在勇境現朝氣。

「勁大威猛」袁幸堯、「陽光勇士」助手拍「愛心萬里」草閘跳兩段，前兩駒戴頭罩，「勁大威猛」湧住去心火旺盛，身靚步開揚，持續勇銳無疲態，「陽光勇士」拍住衝刺反應好，外觀靚皮光肉滑，「愛心萬里」有點牽強，馬身仲係肥，力度唔夠出腳論盡。

兆文